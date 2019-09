Lavoro e crisi aziendali | in Gazzetta il decreto con scudo penale a tempo per Ilva

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Ilsalva–arriva sul filo di lana e scongiura il disimpegno di ArcelorMittal, che aveva minacciato la chiusura se non fosse stato ripristinato loper l’attuazione del piano ambientale concesso dal governo Renzi e cancellato con ilCrescita a far data dal 6 settembre. Mercoledì, proprio nel giorno in cui è nato il governo Conte 2, è stato pubblicato inufficiale il‘Misure urgenti per la tutela dele la risoluzione di’. Approvato salvo intese dal cdm il 6 agosto, all’articolo 14 reintroduce tutele “a scadenza” per il siderurgico di Taranto: l’azienda sarà coperta impianto per impianto fino alla data prescritta per completarne l’ammodernamento. Nel dl si precisa che gli interventi realizzati da ArcelorMittal in “osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale” non possono ...

