Lagarde: politica monetaria accomodante

L'inflazione in area euro "resta troppo bassa" in modo "persistente", pertanto "concordo" con la valutazione della Bce di una"altamente" per un "periodo prolungato di tempo" per portare l'inflazione all'obiettivo, cioè vicina ma inferiore al 2%.Lo ha detto all'Europarlamento la candidata presidente Bceha promesso "fermo impegno nel mandato,come sancito dal trattato, con la giusta dose di agilità per adattarsi alle sfide del mondo, e inclusività,che si esprime nella cooperazione".(Di mercoledì 4 settembre 2019)