La Vita in Diretta | Barbara Di Palma lascia dopo 18 anni per fare Storie Italiane

La Vita in Diretta - il volto storico Barbara Di Palma lascia : novità per lei : Barbara Di Palma, il volto storico de La Vita in Diretta dice addio al programma: era inviata da 18 anni Una delle inviate storiche de La Vita in Diretta ha detto addio al programma pomeridiano di Rai 1. Barbara Di Palma lo ha annunciato sui social dove ha scritto un lunghissimo messaggio di ringraziamenti ed […] L'articolo La Vita in Diretta, il volto storico Barbara Di Palma lascia: novità per lei proviene da Gossip e Tv.

Barbara Di Palma lascia La Vita in Diretta dopo 18 anni (farà Storie Italiane) : Lunedì 9 settembre a La Vita in Diretta inizierà un nuovo ciclo, anche grazie alla conduzione di Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Tra le tante novità, spicca una defezione: l'assenza di Barbara Di Palma. Un'assenza che rischia di far rumore: la giornalista di Vico Equense, infatti, dal 2002 a oggi ha sempre fatto parte del cast del programma pomeridiano di Rai1 nelle vesti di inviata.Anche se LVID non è mai stato il suo unico impegno ...

Lorella Cuccarini/ Pippo Baudo : 'La Vita in Diretta? Lei è abituata a vincere' : Lorella Cuccarini ospite di Pierluigi Diaco a 'Io e Te': la difesa del conduttore dopo le accuse di stampo politico alla 'più amata dagli italiani'

La Vita in Diretta 2019/20 - Lorella Cuccarini : “Chiedo più onestà!” : Lorella Cuccarini fa una richiesta ai giornalisti prima de La Vita in Diretta 2019/20 Mercoledì 4 settembre è stata presentata la nuova edizione de La Vita in Diretta. Il contenitore di informazione e di intrattenimento di Rai1 tornerà in onda da lunedì 9 settembre con la coppia inedita composta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Il rientro in Rai della grande professionista e showgirl ha suscitato non poche polemiche. Durante la conferenza ...

La Vita in diretta con Cuccarini e Matano : conferenza stampa in diretta : Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione di La vita in diretta. Blogo la seguirà in tempo reale. Presenti i conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano e Teresa De Santis e Stefano Rizzelli, rispettivamente direttore e capo struttura Rai1. Messa in onda su Rai1 da lunedì 9 settembre alle ore 16.50; la regia è di Nicoletta Chiadroni. prosegui la letturaLa vita in diretta con Cuccarini e Matano: conferenza stampa in ...

Beppe Convertini e Marzoli ‘sfrattati’ da La Vita in Diretta : il motivo : La Vita in Diretta Estate: Beppe Convertini e Lisa Marzoli ‘sfrattati’ dallo studio Manca poco più di una settimana al ritorno della nuova edizione de La Vita in Diretta. Come è noto, infatti, lo storico contenitore del pomeriggio del primo canale della Tv di Stato sarà condotto dall’inedita coppia formata da Lorella Cuccarini e dal mezzobusto del Telegiornale serale di Rai1 Alberto Matano. I conduttori sono attualmente in ...

La Vita in Diretta : Cuccarini e Matano in riunione - Convertini e Marzoli “sfrattati” : La Vita in Diretta: Lorella Cuccarini e Alberto Matano in riunione con i dirigenti Rai. Beppe Convertini e Lisa Marzoli “sfrattati” dallo studio Manca pochissimo all’inizio della nuova stagione televisiva e manca pochissimo anche all’inizio de La Vita in Diretta. Lo storico programma di infotainment del pomeriggio di Raiuno quest’anno, come già noto, vedrà alla […] L'articolo La Vita in Diretta: Cuccarini e ...

Bake Off Italia 7 - anticipazioni e diretta prima puntata : tutte le novità : La settima stagione di Bake Off Italia è pronta a essere infornata da Real Time in questo caldissimo venerdì 30 agosto 2019 alle 21.10 sul canale 31 del DTT. Primo programma dell'autunno 2019, Bake Off Italia 7 inaugura di fatto la stagione tv con la sua ricetta volutamente tradizionale, con una leggera spolverata di novità in superficie.prosegui la letturaBake Off Italia 7, anticipazioni e diretta prima puntata: tutte le novità pubblicato su ...

I retroscena di Blogo : al vie le riunioni di Vita in diretta con Matano - Cuccarini e Banfi : Mentre la data del 9 settembre si avvicina velocemente, dopo le vacanze estive, sta iniziando a prendere corpo la nuova edizione della Vita in diretta. Come è noto infatti, da lunedì 9 settembre, torna su Rai1 il popolare contenitore di informazione e di intrattenimento e torna con una coppia nuova di zecca alla sua guida. La Vita in diretta, Alberto Matano: "Lorella Cuccarini? Feeling, siamo ...

Governo - la diretta – Conte riceve l’incarico : “Esecutivo nel segno della novità. Non sarà ‘contro’ - ma per i cittadini”. Salvini non va alle consultazioni. Delrio : “Ok con M5s - revisione di tutte le concessioni” : “Realizzerò un Governo nel segno della novità” e che “non sarà ‘contro’ ma ‘per’ il bene dei cittadini e per modernizzare il Paese”. Giuseppe Conte al Quirinale ha ricevuto da Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo esecutivo, retto dalla maggioranza tra M5s e Pd, che ha accettato con riserva. “Voglio un Paese nel quale la pubblica amministrazione non sia permeabile alla corruzione, ...

Governo - diretta : Conte : «Governo contro? No - di novità». Salvini diserterà le consultazioni. M5S fa quadrato intorno a Di Maio : Governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo Governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Governo - diretta : Conte : «Governo contro? No - di novità». Salvini diserterà le consultazioni. M5S fa quadrato intorno a Di Maio : Governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo Governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Governo - diretta : Conte premier incaricato : «Non governo contro - ma di novità». Via alle consultazioni - domani i big : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Governo - diretta : Conte premier incaricato : «Non governo contro - ma di novità». Via alle consultazioni - domani i big : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...