La violenza psicologica | quando è possibile denunciare una persona?

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Launa? Laè una tipologia di reato che non è tassativamente prevista dal Codice Penale come fattispecie autonoma. Tuttavia, ha rilievo giuridico ed è punita. Vediamo allora comequalcuno per, dato che illeciti di questo tipo non sono affatto infrequenti. Se ti interessa saperne di più circa la differenza tra denuncia e querela in ambito penale, clicca qui.: di che si tratta? Lapuò assumere connotati, di volta in volta, differenti, e rientrare in illeciti come minaccia (art. 612 c.p.), stalking (o atti persecutori, art. 612 bis c.p.), maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) oprivata (art. 610 c.p.). In moltissime circostanze concrete le vittime di questo reato scelgono di nonlache le ...

alfagig : RT @GavinoSanna1967: THREAD LA VIOLENZA DEI BUONI Equiparare sovranismo a nazismo è funzionale a preparare terreno per sua repressione più… - 2piedi : RT @GavinoSanna1967: THREAD LA VIOLENZA DEI BUONI Equiparare sovranismo a nazismo è funzionale a preparare terreno per sua repressione più… - dileguossi : RT @GavinoSanna1967: THREAD LA VIOLENZA DEI BUONI Equiparare sovranismo a nazismo è funzionale a preparare terreno per sua repressione più… -