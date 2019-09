La trincea Fraccaro Così Di Maio ha evitato il ribaltone dentro M5s

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Fino all’ultimo momento Luigi Dinon ha mollato la presa. La notte è andata via senza dormire. A palazzo Chigi un primo incontro è terminato alle tre del mattino e qualche ora dopo ne è iniziato un altro. Alla fine il capo politico M5s incassa ciò di cui aveva bisogno, cioè che un suo fedelissimo diventasse il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. L’ultima battaglia è quindi per Riccardoe quando il premier Giuseppe Conte è costretto a cedere ecco che l’ex suo vice può finalmente lasciarsi andare. “Sono soddisfatto del risultato ottenuto”, confessa ai suoi più stretti collaboratori. Perché in fondo, nei ministeri, ci sono anche volti nuovi ma i neo titolari sono comunque persone vicinissime a lui.L’attenzione è tutta su, che adesso ricopre il ...

