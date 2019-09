La top ten delle città più vivibili | Vienna al primo posto | nessuna italiana tra le

Calciomercato - in Italia tornano i campioni (anche dalla Premier) e si trattengono i top player : operazione d’immagine per la Serie A : È stata una sessione di Calciomercato lunga, che si è protratta oltre la seconda giornata di campionato, attesa per l’ennesimo tentativo di rincorsa alla Juventus e che, soprattutto, ha inaugurato una nuovo approccio filosofico di società e direttori sportivi. Dopo anni di spending review, di tesoretti e plusvalenze, in Serie A si è tornati ad acquistare i grandi campioni dall’estero. Non solo a Torino, sponda bianconera, dove già ...

Belen Rodriguez stende tutti in topless : camicetta sbottonata e seno da urlo : Torna ad alzare il livello dei suoi post su Instagram Belen Rodriguez, che dopo le tantissime foto con protagonisti il marito Stefano De Martino e il figlio Santiago, i panorami marini e naturali, i paesaggi stupendi e i quadretti famigliari, ha deciso di tornare su canali più sensuali, bollenti e sexy. L’ultima immagine che campeggia sulla sua pagina Instagram la vede infatti protagonista di un bianco e nero folle.\\ La showgirl argentina ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Robert si auto-accusa del tentato omicidio di Christoph! : Sviluppi incredibili attendono i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore nelle prossime settimane! Se le attesissime puntate relative all’attentato a Christoph Saalfeld (Dieter Bach) stanno andando in onda proprio in questi giorni, il mistero su quanto realmente accaduto andrà avanti per settimane, portando a dei colpi di scena davvero sensazionali! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in ...

Classifica Vuelta a España 2019 - ottava tappa : Nicolas Edet nuova maglia rossa - Lopez a 3'. Fabio Aru esce dalla top ten : Nicolas Edet è la nuova maglia rossa alla Vuelta di Spagna 2019. Il francese è entrato nella fuga da lontano che ha caratterizzato l’ottava tappa, ha guadagnato oltre nove minuti sul gruppo dei migliori e ha così sfilato il simbolo del primato a Miguel Angel Lopez. Il colombiano è comunque il migliore dei big a 3’01’ dall’alfiere della Cofidis, il capitano dell’Astana conserva 6” su Roglic e 16” su ...

Golf – Omega European Masters : Gagli e Paratore nella top ten - splendida rimonta di McIlroy : Eurotour, nell’European Masters Gavin Green in vetta, Gagli 7° e Paratore 9°. Imperiosa rimonta di Rory McIlroy da 23° a secondo a un solo colpo dal leader Lorenzo Gagli, settimo con 132 (64 68, -8) colpi, e Renato Paratore, nono con 133 (67 66, -7), sono tra i top ten dopo il secondo giro dell’Omega European Masters, uno dei tornei classici dell’European Tour, in calendario dal 1972 – anno ufficiale di nascita del circuito ...

MotoGp - Test Misano – Due Ducati al vertice - top rider fuori dalla top ten : i TEMPI della sessione mattutina della 2ª giornata : Miller stratosferico, bene Bagnaia e i giovani del team Petronas: i TEMPI della sessione mattutina della seconda giornata di Test a Misan Dopo la prima giornata di lavoro, svoltasi ieri, i piloti della MotoGp sono tornati in pista questa mattina per il secondo ed ultimo giorno di Test sul circuito di Misano. E’ Jack Miller il più veloce della sessione mattutina, con un tempone: l’australiano del team Pramac ha fermato il ...

Ottenuto un topo con i ‘superpoteri’ : vede negli infrarossi : Non sa volare ne’ ha la vista a raggi X come Superman, ma ha un super potere: è in grado di vedere attraverso la luce a infrarossi. E’ il primo topo i cui occhi sono stati modificati utilizzando nanoparticelle di elementi rari, che permettono di percepire anche le particelle di luce ad alta energia e che in futuro potrebbero essere usate nell’uomo per fargli vedere al buio. Il risultato verra’ presentato questi giorni al ...

Nintendo : da settembre stop ai pagamenti con carte di credito nell'eShop 3DS e Wii U : Nintendo sta abbandonando il supporto per le carte di credito nei negozi digitali eShop 3DS e Wii U. La società ha rivelato in una pagina di supporto che i clienti non saranno più in grado di utilizzare le loro carte di credito sull'eShop per i dispositivi 3DS (2DS, 3DS XL) e console Wii U. Non sarà quindi più possibile acquistare contenuti o ricaricare i portafogli.Questa scelta entrerà in vigore a settembre in tutta Europa. Le carte di credito ...

I tennisti più pagati del 2019 secondo Forbes : Federer al top : tennisti più pagati 2019 – Iniziano oggi gli US Open di tennis, e Nadal, Federer e Djokovic si candidano alla vittoria del titolo e a portare a casa un premio record da 3,85 milioni di dollari. Il dominio in campo ha prodotto 373 milioni in premi in carriera per il trio. Tuttavia, i guadagni fuori […] L'articolo I tennisti più pagati del 2019 secondo Forbes: Federer al top è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Cecilia Rodriguez - foto in topless con Ignazio Moser/ Hater : 'Siete dei mantenuti!' : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, selfie hot sui social per la coppia che si prepara a festeggiare i primi due anni insieme

Ranking WTA – Poche variazioni in top ten - Camila Giorgi guadagna 10 posizioni : la nuova classifica femminile : Camila Giorgi guadagna ben 10 posizioni, Poche variazioni in top ten: la nuova classifica WTA La top ten della classifica WTA registra pochissime variazioni: Osaka si conferma numero 1 alla vigilia dell’esordio agli US Open, seguita da Barty e Pliskova, mentre guadagnano una posizione a testa invece le americane Keys e Stephens, adesso rispettivamente nona e decima. Settimana positiva per Camila Giorgi, che grazie alla finale, persa, ...

Ranking ATP – top ten invariata : la classifica maschile aggiornata prima dell’inizio degli US Open : Djokovic saldamente in vetta, Fognini ancora 11°: la nuova classifica mondiale maschile prima degli US Open 2019 Iniziano oggi gli US Open 2019: i tennisti di tutto il mondo sono pronti a sfidarsi nel quarto ed ultimo Slam della stagione, sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York. Resta invariata la top ten del Ranking ATP in attesa di scoprire se gli US Open porteranno a qualche cambiamento. Djokovic si conferma leader davanti ...

MotoGp – Rins incredulo - Marquez contento a metà e Viñales soddisfatto : le parole dei top-3 nel parco chiuso di Silverstone : Le parole dei primi tre protagonisti del Gran Premio di Silverstone, vinto da Rins davanti a Marquez e Viñales Seconda vittoria in stagione per Alex Rins, che si prende il Gp di Silverstone davanti a Marc Marquez e Maverick Viñales. Lo spagnolo della Suzuki fulmina il campione del mondo proprio all’ultima curva, mettendo la propria moto davanti al connazionale della Honda per pochissimi centimetri, utili però per regalargli il ...