La sciatrice Blanca Ochoa trovata morta 11 giorni dopo la sua scomparsa

Trovato il cadavere della sciatrice spagnola Blanca Fernàndez Ochoa : Si conclude malissimo la vicenda di Blanca Fernàndez Ochoa . Il corpo della sciatrice spagnola scomparsa il 31 agosto scorso, è stato ri Trovato senza vita dalla Guardia Civile nell’area del Picco Peñota, a due ore di distanza da dove era stata ritrovata la sua auto. La notizia la dà Marca. Adesso sarà avviata l’indagine per determinare le cause della sua morte. La polizia nazionale aveva riferito il 31 agosto della scomparsa ...

Blanca Fernández Ochoa - la sciatrice spagnola campionessa olimpica è scomparsa vicino a Madrid : droni per trovarla : Si ricorre anche ai droni per cercare la sciatrice spagnola Blanca Fernández Ochoa, 56 anni, scomparsa dal 23 agosto. La campionessa olimpica si era allontanata per fare un’escursione in solitaria da cui non è tornata. La sua macchina è stata ritrovata nel Parco Naturale Dehesasil, poco lontano dal municipio di Cercedilla, nella valle di Fuenfria (60 chilometri da Madrid), come scrive El Mundo riportando fonti del 112. L’ultima ...