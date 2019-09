La purga dei moderati di Johnson Così Boris vuole radicalizzare a sua immagine e

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Il premierha punito i ribelli conservatori con l’espulsione dal partito. Dopo la sconfitta parlamentare del governo ieri notte, i capigruppo del Partito conservatore hanno licenziato in ordine alfabetico i 21 dissidenti che hanno votato a favore della calendarizzazione della proposta di legge anti-no deal, a firma di Hilary Benn, che sarà discussa oggi, 4 settembre.li ha accusati di avere regalato una vittoria al leader dell’opposizione Jeremy Corbyn, oltre ad avere compromesso la strategia del governo per ottenere delle concessioni da Bruxelles. “Avete consegnato il potere a una giunta guidata da Corbyn”, avrebbe detto secondo il Daily Mailal capo dei ribelli conservatori, Philip Hammond, al termine di un incontro convulso a Downing Street. La “dei”, come viene chiamata da molti, è stata ...

