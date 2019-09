La Premier sequestra materiale fake per 5 milioni di sterline

La Premier sequestra merchandising fake per 5 milioni di sterline : La Premier League, massima divisione calcistica inglese, ha rivelato di aver sequestrato più di 160.000 articoli contraffatti per un valore di oltre 5 milioni di sterline durante la stagione 2018/2019. Il programma anti-contraffazione del torneo, che guarda alla vendita online e offline di prodotti contraffatti della Premier League, ha rimosso inoltre 270.000 annunci di vendita, […] L'articolo La Premier sequestra merchandising fake per 5 ...