La nuova Mazda CX-30

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Sono pazzi questi giapponesi? No, hanno inventato un motore che consuma pochissimo con alte prestazioni. Il suo nome èSkyactiv-X e presto sarà disponibile su quasi tutti i modelli della casa di Hiroshima. GQ lo ha testato sul nuovo crossover del brand, laCX-30. Un vero e proprio passo avanti nella formulazione del segmento. E non solo per il sofisticato propulsore concepito dagli ingegneri della casa giapponese.CX-30CX-30 è puro piacere alla guida, è funzionale e confortevole ed è una vettura davvero bella da vedere. Tanto che la maison non esita a definire la suacreatura un modello premium. Una definizione giustificata da più aspetti. A Cominciare proprio dalla innovativa tecnologia. Il motore Euro 6d, quindi con bassissime emissioni, il consumo di carburante ridotto del 20%, i sistemi di sicurezza discreti ma efficienti ed efficaci. E la comodità, appunto. ...

