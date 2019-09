La neuropatia ottica nutrizionale | può portare a cecità se non si interviene

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Il caso di un paziente adolescente è stato studiato da scienziati clinici della Bristol Medical School e del Bristol Eye Hospital. Il medico di base aveva sottovalutato la stanchezza ma purtroppo si trattava di un caso diche, se non sisubito, porta ad un deficit visivo permanente. Le cause: carenze vitaminiche o tossine assimilate nel tempo, tutti casi che possono avverarsi quando si seguono delle diete errate. Apparentemente normale Il caso descritto da Rhys Harrison, primo autore, su Annals of Internal Medicine, riguarda un ragazzo inglese che, all’età di 14 anni, andò per la prima volta dal suo medico di base perché lamentava una stanchezza visiva. Questo non aveva trovato nulla di strano o, quantomeno, nulla che facesse presagire il peggio. L’indice di massa corporea (IMC) e altezza nella norma. Nessun segno di malnutrizione. Nessun ...

