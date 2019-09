‘La mia ombra è tua’ | il 26 settembre esce il nuovo romanzo di Edoardo Nesi

Migranti : medico Lampedusa - ‘La mia unica colpa? E’ avere fatto politica’ : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – “Queste polemiche sui referti medici delle persone visitate fanno semplicemente vomitare. Non riesco a capire come nasce. La mia unica colpa quale sarebbe? Quella di avere fatto politica? Io ormai sono fuori dalla politica, da anni, e faccio il medico”. Così all’Adnkronos Francesco Cascio, medico di Lampedusa, che torna a parlare delle polemiche sulle sue dichiarazioni sui 13 Migranti ...

Migranti : Salvini - ‘Lasciato solo - chiedo intervento ministro Difesa ed Economia’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “Ogni tanto lo confesso, mi sento politicamente un po’ solo. Infatti chiederò al ministro della Difesa e al ministro dell’Economia che comandano la Marina militare e la Guardia di Finanza di aiutarci in questa battaglia di civilità, di legalità, per salvare vite”. Lo afferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. “Io non mollo -ribadisce ...

