La governatrice di Hong Kong ritira la legge su estradizione in Cina

Hong Kong - la governatrice ritira la legge di estradizione : vittoria (parziale) dei ribelli : La governatrice sarebbe pronta ad annunciare il ritiro formale della proposta di legge che ha dato origine alle proteste

Hong Kong a un passo dallo stato d'emergenza. La governatrice "ostaggio" di Pechino : Il Dragone cinese ha deciso: pugno di ferro ad Hong Kong. Un pugno armato che passa per la proclamazione dello stato d’emergenza. Gli scontri dello scorso weekend nella ex colonia britannica hanno cambiato la natura delle proteste e “qualora si verifichino tumulti incontrollabili che minacciano la sovranità nazionale e la sicurezza a Hong Kong, il governo centrale non resterà inattivo”. Secondo Xu Luying, ...

governatrice di Hong Kong non si dimette : elimineremo violenza : Nei prossimi giorni previste altre manifestazioni

La mano tesa di Carrie Lam - governatrice di Hong Kong : "Ora dialoghiamo" : Dopo l’imponente manifestazione pacifica di domenica, la governatrice di Hong Kong Carrie Lam ha annunciato l’immediata “piattaforma di dialogo” con i rappresentanti di ogni estrazione sociale e politica della città per risolvere le differenze alla base della protesta anti-governativa. Assicurato l’impegno a dare risposte alle accuse sulla brutalità della polizia, mentre sulla contestata legge sulle ...

La governatrice di Hong Kong ai manifestanti : “Non portate la città nell’abisso” : Decima settimana di scontri in piazza. Carrie Lam in lacrime davanti ai giornalisti. Nuova manifestazione in aeroporto