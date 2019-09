La figlia scompare sul treno nel 1999 | venti anni dopo ritrova la famiglia

Fonte : newscronaca.myblog

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Era ilquando Yulia si perse sul. Era con il papà e all’improvviso sparì dalla sua vista. Un mistero lungo. Oggi la ragazza, che all’epoca aveva quattro, è cresciuta e hato la suache fu a lungo accusata persino di averla uccisa. A raccontare la sua storia a lieto fine alcuni giornali britci, tra cui “Mirror” e “The Sun”, che ne sottolineano anche l’elemento straordinario. Durante un viaggio inda Minsk ad Asipovichy, in Bielorussia, lui si era addormentato e la bimba in qualche modo era stata portata via dal suo scompartimento. La ragazza, che oggi ha 24, racconta di ricordare vagamente di aver seguito una coppia che forse progettava di rapirla. Inspiegabilmente la bimba finì a oltre 500 kilometri di distanza dal suo paese d’origine, in Russia a Ryazan, dove la polizia non fu in grado di riconoscerla e ...

