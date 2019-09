La Ferrari a caccia del bis | Binotto rivoluziona la SF90 | tutte le novità per conquistare

F1 - GP Italia 2019 : Ferrari a caccia del bis a Monza! Altra pista favorevole che può esaltare il super motore della SF90 : Il GP del Belgio 2019 di F1 si è chiuso con la prima tanto agognata vittoria stagionale della Ferrari che è riuscita grazie a Charles Leclerc a interrompere un digiuno che durava ormai da quasi un anno, dall’ottobre scorso quando il predecessore del monegasco Kimi Raikkonen si era imposto ad Austin nel GP degli Usa. A completare il podio sono state le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, che hanno approfittato ...

LIVE F1 - GP Belgio 2019 in DIRETTA : la gara dalle 15.10 - Ferrari a caccia della prima vittoria con Leclerc! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO D’INIZIO E COME VEDERE IN DIRETTA TV LA gara DI OGGI COME VEDERE LA gara GRATIS E IN CHIARO SU TV8 LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DEL Belgio 2019 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE ANTHOINE HUBERT MORTO IN F2 VIDEO TERRIBILE INCIDENTE IN FORMULA DUE L’ANALISI DELLE QUALIFICHE CHARLES LECLERC: “CONTENTO PER LA POLE, MA NON SONO STATO PERFETTO…” SEBASTIAN VETTEL: ...

F1 - GP Ungheria 2019 : Red Bull a caccia di Mercedes nelle qualifiche. Le Ferrari alla prova del nove : Il venerdì di prove libere del Gran Premio di Ungheria 2019 è stato pesantemente influenzato dalle condizioni atmosferiche, con tutti i piloti che non hanno avuto la possibilità di effettuare molti giri puliti e raccogliere dati utili ai fini di mettere a punto la vettura sia per la qualifica che per la gara. Il sabato che ci attende sarà quindi ricchissimo di incognite e di carte tutte da svelare. Le FP3 che scatteranno a mezzogiorno saranno un ...

Ferrari in Ungheria con novità - a caccia di “conferme” : Ancora a secco di vittorie nel 2019, la Ferrari si prepara al Gp d'Ungheria, ultimo prima della breve pausa estiva, dove portera' qualche novita', insieme ad un giro di vite sul delicato tema dell'affidabilita', e facendo i debiti scongiuri che, per una volta, nulla vada storto. Sebastian Vettel, Charles Leclerc, e l'intero team, hanno bisogno di avere, e dare ai rivali, segnali di continuita' dopo Hockenheim. "La prossima gara e' un'importante ...

F1 - GP Germania 2019 : Charles Leclerc prima guida “in pectore” della Ferrari. Il monegasco a caccia della prima vittoria : Il Campionato Mondiale di Formula 1 2019 si appresta a superare il giro di boa della stagione con l’undicesima tappa in programma dal 26 al 28 luglio ad Hockenheim valevole per il Gran Premio di Germania. In casa Ferrari i due piloti stanno vivendo un momento diametralmente opposto, con un Sebastian Vettel in difficoltà dal punto di vista psicologico ed un Charles Leclerc in grande spolvero che sta mettendo in mostra tutto il suo talento ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Hamilton a caccia del sesto successo in casa - la Ferrari prova a ripetersi : La stagione 2019 della F1 si sposta dopo l’Austria su un altro circuito storico come quello di Silverstone, il primo in assoluto ad ospitare un GP ufficiale del Mondiale di F1 nel 1950 e giunto alla settantesima edizione; il GP di Gran Bretagna è infatti sempre stato inserito nel calendario, dato che lo rende unico e accomunabile al solo GP d’Italia. La Ferrari arriva a casa di Lewis Hamilton memore dello straordinario successo ottenuto l’anno ...