La curva dell’Inter ha difeso i cori razzisti contro Romelu Lukaku

Gazzetta : la curva nord dell’Inter a Lukaku : “quelle espressioni non sono razzismo” : Hanno colpito i cori razzisti di domenica sera all’indirizzo di Lukaku, innanzitutto perché i video di questi cori hanno fatto il giro dei sociale e non solo quelli italiani, ma poi per come ha affrontato il problema il belga. Il suo messaggio social, semplice, pacato eppure così forte e incisivo, hanno convinto che era arrivato il momento di fare qualcosa. E così il giudice sportivo non si è limitato a commissionare una multa al ...

L’omaggio della curva dell’Inter a Diabolik : Coreografia della curva dell’Inter per Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, leader degli Irriducibili (con una serie di precedenti penali, legati ad ambienti dalla criminalità romana) ucciso a Roma al Parco degli Acquedotti. Inter e Lazio sono gemellate. La curva dell’Inter ha esposto una coreografia omaggio “Fabrizio con noi” con ai lati i colori della Lazio, due aquile, e nel mezzo il classico volto mascherato di ...

Atalanta a San Siro - la pesante risposta della curva Nord dell’Inter : “Non infesteranno lo stadio” : Ipotesi San Siro per le gare casalinghe dell’Atalanta in Champions League. La curva Nord dell’Inter non ha preso bene l’eventualità: “Altra scelta scellerata. Atalanta a Milano no grazie”, scrive la tifoseria organizzata interista su Facebook. “Verrebbe da sorridere per non inorridire davanti al fatto che per il comune di Milano una festa ai giardini pubblici fosse un problema di ordine pubblico ma far ...