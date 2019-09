La Colombia e il Sudamerica non sono che la punta dell’iceberg dei problemi del mondo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019) L’altro giorno navigando in Internet mi imbatto in una notizia medioevale. Una donna bruciata viva in. Sì, perché incidentalmente la donna in questione è Karina Garcia, candidata sindaca di Suarez, ma l’orrore sta nel fatto che nel 2019 bruciano vive le persone, come mille anni fa. Non cimai stato e non conosco la, perlomeno non più di chi la conosca leggendo, osservando e informandosi. Ma, vivendo in Brasile e avendo visitato altri paesi del continenteno, mi rendo perfettamente conto di una cosa: della sua instabilità. Dai tempi del narcoterrorismo di Pablo Escobar nel secolo scorso, poi dalle Farc, dai tempi del Cile di Pinochet, sembravano cambiate delle cose, ma non è così: è solo apparenza. Così come sembra che ilstia andando malaccio solo quando se ne ricordano i media, mentre le cosemesse molto male. Risale solo a poco più di un ...

