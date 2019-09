Kate Middleton | la figlia Charlotte va a scuola | quello che fa per lei

Kate Middleton disperata : “Questa scissione pubblica è il suo peggior incubo che si avvera” : “Kate è incredibilmente turbata dalla situazione e non riesce a credere che le cose siano finite così male. Questa scissione pubblica è il suo peggior incubo che si avvera“, a parlare con il magazine New Idea una fonte vicina alla Royal Family. La Middleton, raccontano i retroscena, avrebbe lasciato il Palazzo quasi in lacrime dopo la separazione definitiva di Harry dalla fondazione che aveva istituito con il principe William dieci ...

Kate Middleton sconvolta dalla separazione con Harry per colpa di Meghan Markle : Kate Middleton avrebbe lasciato il Palazzo quasi in lacrime dopo la separazione definitiva di Harry dalla fondazione istituita 10 anni fa col fratello William. Stando a quanto riporta il magazine New Idea, la Duchessa di Cambridge avrebbe il cuore spezzato dopo che il cognato, probabilmente pressato dalla moglie Meghan Markle, ha deciso di lasciare l’associazione benefica che ha visto impegnati fianco a fianco i due fratelli per un ...

Kate Middleton e Meghan Markle - prima cena insieme di William e Harry dopo le tensioni. Ecco perché : William e Harry tornano a trascorrere una giornata insieme a Kensington Palace, dopo le tensioni degli ultimi mesi. Dovute forse anche alle differenze caratteriali di Kate Middleton e Meghan Markle. Il motivo della reunion è molto importante per i due fratelli. Oggi infatti è 31 agosto, 22 anni fa moriva Lady Diana in un incidente stradale. Come riporta Us Weekly, ogni anno William e Harry trascorrono questa giornata insieme, con un pranzo o ...

Kate Middleton spende più per l’istruzione di George che di Charlotte : A settembre suona la campanella per tutti i bambini del mondo, compresi i piccoli della Royal Family, pronti ad affrontare un nuovo anno scolastico. Giovedì 5 settembre si riaprono i portoni delle scuole nel Regno Unito, e per Kate e William sarà un momento davvero speciale: quello del primo giorno di elementari della loro piccola Charlotte. La principessa, lasciata la scuola materna di Willcocks a Kensington, raggiungerà quest’anno il fratello ...

La fitness routine di Kate MiddletonLo sport è sempre ...

