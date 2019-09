Juventus | lo sfogo di Emre Can non sorprende | altri malumori all’interno dello

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) L’inizio di stagione dellaè stato positivo nonostante i tanti cambiamenti estivi a partire dal ribaltone in panchina con l’addio di Massimiliano Allegri e l’arrivo di Maurizio fino ad arrivare alle tante novità arrivate dal calciomercato, scelte che rischiano di essere pericolose e poi vedremo il perchè. Nella serata di ieri laha ufficializzato la lista Uefa per la Champions League, in particolar modo sono due le scelte dolorose e che potrebbe portare conseguenze nelle spogliatoio: lasciare a casa calciatori del calibro di Mandzukic edCan non è stato sicuramente facile, la decisione per Sarri è stata però inevitabile dopo il brutto infortunio di Giorgio Chiellini, l’allenatore ha deciso alla fine di inserire nella lista anche Daniele Rugani, troppo rischioso rimanere solo con Bonucci, de Ligt e Demiral come centrali, ...

