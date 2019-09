Juventus | Emre Can e Mandžukić fuori da lista Champions Il tedesco | “Scioccante

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Se il mercato in entrata ha consegnato a Maurizio Sarri rinforzi importanti in difesa e a centrocampo, con anche dei ritorni graditi all’allenatore toscano in attacco, come quello di Gonzalo Higuain che ha giocato le prime due gare di campionato da centravanti titolare, la lunga sessione di compravendite juventina ha lasciato qualche esubero di troppo nella rosa bianconera. E le prime conseguenze si sono viste nell’ufficializzazione dellaper laLeague, visto che a rimaneresono due che nella passata stagione hanno ricoperto un ruolo importante, se non fondamentale, nello scacchiere juventino:Can e Mario, con il primo che si è detto “scioccato” per la decisione del mister. Il croato è stato per tutta l’estate al centro degli intrecci di mercato ed è sempre stato considerato in partenza, visto che non rientrava nei piani ...

romeoagresti : #EmreCan sull’esclusione dalla lista UCL: “Non so darmi una spiegazione. Ho ricevuto una chiamata da un membro dell… - GoalItalia : Juve, scoppia il caso Emre Can ?? 'Avvisato della Champions da una telefonata di Sarri di neanche 60 secondi' 'Se… - GoalItalia : Juventus, è tempo di Lista UEFA: Mandzukic verso l’esclusione, a rischio Emre Can e Ramsey ?? -