Junior Cally si toglie la maschera e mostra il volto nel nuovo videoclip video

Junior Cally critica Fedez nel nuovo brano e cita il figlio : 'Un Leone in gabbia' : Il prossimo 6 settembre uscirà "Ricercato", il nuovo disco di Junior Cally, un album sicuramente molto atteso tra le fasce più giovani del pubblico che segue quotidianamente il rap italiano, ormai indiscutibilmente il genere musicale di riferimento delle nuove generazioni, in Italia come nel resto del mondo. Il rapper mascherato – che attualmente può vantare su Instagram un seguito di oltre 300mila seguaci, in continua e costante crescita – ...