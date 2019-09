Italia-Serbia | Semifinale Europei volley femminile | data | programma | orario e tv

LIVE Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : risultati quarti di finale in tempo reale. Serbia - Turchia e Italia in semifinale - azzurre stratosferiche!Tocca alla Polonia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-RUSSIA DALLE 18.00 20:49 Polonia-GERMANIA 5-3: Geerties si fa perdonare con un’ottima diagonale. 20:48 Polonia-GERMANIA: 5-2 errore in contrattacco delle tedesche. 20:47 Polonia-GERMANIA 4-2: errore in battuta di Lippmann. 20:46 Polonia-GERMANIA 3-1: parallela di Stysiak e mura di Smarzek. 20:46 Polonia-GERMANIA 1-1: aprono subito il gioco al ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia GALATTICA! Azzurre in semifinale - Russia travolta. Ora sfida alla Serbia : Ankara, arriviamo! L’ITALIA vola in semifinale agli Europei 2019 di Volley femminile: le Azzurre hanno sconfitto la Russia per 3-1 (25-27; 25-22; 27-25; 25-21) in un epocale quarto di finale giocato all’Atlas Arena di Lodz (Polonia) e, dopo 123 minuti di intensissima battaglia, hanno staccato il biglietto per la capitale della Turchia. La nostra Nazionale torna tra le quattro grandi del Vecchio Continente dopo otto anni ...

LIVE Volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : risultati quarti di finale in tempo reale. Serbia - Turchia e Italia in semifinale - azzurre stratosferiche! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-RUSSIA DALLE 18.00 20:16 Sabato l’Italia sfiderà la Serbia per tornare in una finale europea a distanza di 10 anni! 20:14 L’Italia E’ IN SEMIfinaleEEEEEEEEEEE!!!! 20:13 Italia-RUSSIA 25-21: GONCHAROVA TIRA FUORIIIIIIIII! 20:12 Italia-RUSSIA 24-21: MUROOOOOOOOOO DI CRISTINA CHIRICHELLA!!!!!!!! 20:11 Italia-RUSSIA 23-21: DIAGONALE ...

Basket - Mondiali 2019 : l’Italia può credere nella qualificazione ai quarti! Decisiva la Spagna - facendo il tifo per la Serbia… : Spagna, Porto Rico. Sono queste le avversarie che l’Italia dovrà affrontare nel secondo girone, in quel di Wuhan, il 6 e 8 settembre. Prima arriva la sfida con gli iberici di coach Sergio Scariolo, tradizionali avversari in molte delle ultime edizioni degli Europei, nonché dei due trionfi continentali del 1983 e 1999, poi quella con i portoricani, affrontati nel 1998 (c’era Eddie Casiano, che oggi è allenatore dei suoi connazionali) ...

VIDEO Italia-Serbia 77-92 - Mondiali basket : Gallinari segna 26 punti - azzurri sconfitti a testa alta. Highlights e sintesi : L’Italia può uscire a testa alta dal campo di Foshan (Cina) dove oggi è stata sconfitta dalla Serbia per 77-92 nell’ultimo incontro della prima fase dei Mondiali 2019 di basket. La nostra Nazionale ha cercato di contrastare un avversario fortissimo, ha tenuto botta per tre quarti contro i fenomeni slavi e soltanto nel finale ha dovuto mollare la presa. Sotto i riflettori Danilo Gallinari (26 punti), Marco Belinelli (15) e Daniel ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 4 settembre - l’Italia cede con onore alla Serbia. Il Venezuela elimina la Cina! L’Argentina batte la Russia - la Spagna vince soffrendo con l’Iran : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DALLE 13.30 16.37 Finisce qui la nostra DIRETTA di giornata dei Mondiali di Basket, appuntamento a domani! Grazie per averci seguito e buon proseguimento! 16.34 Russia-ARGENTINA 61-69: con una schiacciata su assist di Campazzo Garino mette il punto esclamativo sul match, Argentina al primo posto del gruppo B! 16.33 Russia-ARGENTINA 61-67: ancora ...

Basket - Mondiali 2019. Italia-Serbia 77-92 - Gallinari : “Mi dispiace per la sconfitta - ora pronti per due battaglie” : Danilo Gallinari è stato il miglior marcatore dell’Italia nel match perso contro la Serbia ai Mondiali 2019 di Basket, l’azzurro ha messo segno 26 punti ma purtroppo non sono bastati per battere la corazzata slava. La nostra Nazionale ha tenuto testa per quasi tutta la partita a Bogdanovic e compagni, soltanto un calo di energia nel finale ha tolto lo smalto giusto ai ragazzi del CT Meo Sacchetti che si sono dovuto arrendere. Ora ...

VIDEO Italia-Serbia 77-92 - Mondiali basket 2019 : highlights e sintesi partita. Azzurri sconfitti a testa alta : L’Italia ha tenuto testa alla Serbia ai Mondiali 2019 di basket, gli Azzurri hanno messo tanto cuore nel big match che ha chiuso la prima fase della rassegna iridata, hanno cercato di battagliare alla pari con la corazzata slava e sono rimasti a lungo a contatto di una delle grandi favorite per la conquista del titolo. La nostra Nazionale ha combattuto per tre quarti trascinata da Danilo Gallinari (26 punti) e Marco Belinelli (15), poi ...