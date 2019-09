Investire per i figli?  Ecco 3 idee a partire  da 50 euro al mese

Usa - lo studio Fmi : “I tagli alle tasse di Trump? Solo il 20% dei risparmi usato per Investire. Il resto è finito in tasca agli azionisti” : I tagli alle tasse di Trump sono stati soprattutto un maxi regalo per gli azionisti delle grandi aziende, con effetti limitati sulla crescita degli investimenti. Quello che tanti avevano sospettato “a naso”, trova più autorevole sostegno negli studi di alcuni economisti del Fondo monetario internazionale. Una prima analisi dei risultati della sforbiciata fiscale è stata pubblicata da Emanuel Kopp, Daniel Leigh e Suchanan Tambunlertchai in un ...

F1 - Mondiale 2020 : la Ferrari pronta a Investire in maniera importante nel simulatore per sfidare la Mercedes : Siamo vicini al fine settimana (30 agosto-1° settembre) di Spa (Belgio), sede del prossimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato belga la Ferrari spera di interrompere il digiuno da vittorie che dura da quasi un anno. Nei dodici appuntamenti disputati il Cavallino Rampante non ha mai centrato il bersaglio grosso e i suoi alfieri Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno solo accarezzato l’idea della “vittoria di ...

L’Ue vuole Investire 100 miliardi di euro per trovare il Google europeo : Il presidente-eletto della Commissione europea Ursula Von Der Leyen, che si insedierà ufficialmente il prossimo 1 novembre (foto: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images) Cento miliardi di euro per trovare il campione europeo da contrapporre allo strapotere di Google, Apple e Alibaba. Sarebbe questa la misura-bandiera del prossimo mandato di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea, secondo un documento programmatico di 173 ...

Apple lancia la sfida a Netflix e Amazon : “Investiremo sei miliardi per la Tv+” : L’amministratore delegato Cook punta a generare 50 miliardi di ricavi entro nel 2020 grazie ai servizi televisivi in streaming

Commisso : “Per crescere (e guadagnare) bisogna Investire sulle strutture” : Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, è stato intervistato da Football-Italia.net. Commisso non ha nascosto che, prima dell’acquisto della Fiorentina, aveva già in mente di acquisire un club calcistico: “Possiedo la mia azienda da oltre 20 anni e le condizioni finanziarie sono migliorate così tanto che mi sono innamorato dell’idea di acquistare una squadra di calcio. Nel 2016 mi è stato presentato il progetto Fiorentina, ...

CdS : “Il Napoli non è disposto a Investire cifre spropositate per James Rodriguez” : La trattativa per portare James Rodriguez al Napoli non sembra volersi sbloccare: il calciatore e il suo agente fanno pressioni sul Real Madrid La trattativa per portare James Rodrihguez al Napoli non sembra volersi sbloccare. Il Real e il club di ADL sono entrambi fermi sulle posizioni iniziali, ma c’è da registrare la pressione del calciatore e del suo agente su Florentino Perez. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ...

Tod’s - «50 milioni da Investire per la sfida ai colossi del lusso» : Giocare nella Champions del lusso vale (a breve) qualche punto di ebitda. Nel primo semestre investiti 22,4 milioni in capitale fisso, l'11,5% in più rispetto al periodo gennaio-giugno 2018

Baby gang terrorizza e pesta altri ragazzi nel parco : «Hanno tentato di Investire un 14enne per poi aggredirlo» : Veri e propri agguati, in un parco che loro consideravano di loro proprietà, e con aggressioni in venti contro sei. Sono tutti di Foggia, hanno tra i 12 e i 15 anni, i bulli che...

Investire in cultura conviene : per ogni euro speso ne 'tornano' 2 - 5 : A sostenerlo uno studio realizzato da Rsm-Makno per Impresa cultura Italia-Confcommercio: ecco perché cultura e spettacolo...