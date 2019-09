Inter | la Juventus avrebbe provato a prendere Icardi anche negli ultimi giorni di mercato

Juventus - lo sfogo di Emre Can non sorprende : altri malumori all’Interno dello spogliatoio - le scelte di mercato possono ‘rompere’ gli equilibri : L’inizio di stagione della Juventus è stato positivo nonostante i tanti cambiamenti estivi a partire dal ribaltone in panchina con l’addio di Massimiliano Allegri e l’arrivo di Maurizio fino ad arrivare alle tante novità arrivate dal calciomercato, scelte che rischiano di essere pericolose e poi vedremo il perchè. Nella serata di ieri la Juventus ha ufficializzato la lista Uefa per la Champions League, in particolar modo ...

Juventus – Infortunio Chiellini : domani l’Intervento - ecco quando tornerà in campo : Chiellini domani sotto i ferri per la lesione al legamento crociato anteriore: i tempi di recupero del difensore bianconero Momento difficile per Giorgio Chiellini: il difensore bianconero si è infortunato alla vigilia della sfida tra Juventus e Napoli, valida per il secondo turno del campionato di Serie A. Chiellini, che si è infortunato al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, sarà operato domani ad Innsbruck dal professore ...

Inter e Torino vittorie esterne e punteggio pieno con la Juventus : Inter e Torino vincono in trasferta e rimangono uniche a punteggio pieno in classifica con la Juventus dopo due giornate di campionato.

Per Don Balon la Juventus sarebbe Interessata a Odriozola del Real Madrid : La Juventus, in attesa del big match della seconda giornata di Serie A contro il Napoli, è al lavoro sul mercato con l'esigenza di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori ma anche per sistemare un bilancio che ha subito importanti investimenti, uno su tutti quello di De Ligt dall'Ajax. Proprio l'olandese, dopo l'infortunio di Chiellini, si candida al ruolo di titolare accanto a Bonucci da qui fino a gran parte della stagione. Proprio ...

Juventus – Chiellini si infortuna in allenamento : il difensore bianconero costretto ad un Intervento chirurgico : Che batosta per la Juventus alla vigilia della sfida col Napoli: Chiellini si infortuna, costretto ad operarsi Brutte notizie in casa Juventus: per i tifosi bianconeri arriva un colpo inaspettato alla vigilia della sfida contro il Napoli allo Stadium. Giorgio Chiellini si è infortunato oggi in allenamento. A comunicarlo è stata la società con una nota sul proprio sito: “Chiellini ha riportato la distorsione del ginocchio destro. Gli ...

Juventus : Raiola avrebbe offerto Matuidi all'Inter - valutato 20 milioni dai bianconeri : Ci attendiamo dei giorni molti importanti dal punto di vista del calciomercato: una delle società più attive è sicuramente la Juventus, impegnata soprattutto nelle cessioni di alcuni esuberi. Rugani, Matuidi e Mandzukic sono i possibili partenti, ma potrebbero aggiungersene altri: ad esempio il Barcellona è interessata ad Emre Can e Bentancur, mentre la cessione di Neymar potrebbe portare il Paris Saint Germain ad investire su Dybala, che non ...

Champions League 2020 : calendario - date - orari e programma di Juventus - Napoli - Inter ed Atalanta. Come vederle in tv : Bene il Napoli, soddisfatta l’Atalanta, non sorride la Juventus, si arrabbia l’Inter. In questo modo si potrebbe riassumere l’andamento dei sorteggi dei gironi della Champions League 2019/2020 che sono stati effettuati ieri a Montecarlo. I partenopei, infatti, sono stati inseriti nel girone con Liverpool, Genk e Salisburgo, per cui la qualificazione non è certo impossibile, la Juventus, invece, ha trovato Atletico Madrid, Bayer ...

Juventus - scambio Icardi-Dybala con l'Inter : Agnelli avrebbe messo il veto : In attesa del big match di sabato 31 agosto alle ore 20:45 contro il Napoli all'Allianz Stadium, la Juventus continua a lavorare sul mercato e l'esigenza principale resta la cessione degli esuberi della rosa bianconera. A rischio partenza ci sono Rugani, Matuidi, Mandzukic, ma non sono da escludere possibili sorprese come le cessioni di Bentancur ed Emre Can che piacciono al Barcellona. A tenere banco, però, in questi ultimi giorni di ...

Champions League - ecco i sorteggi. L'Inter ritrova il Barcellona - per la Juventus pericolo Atletico Madrid : Sorteggio in chiaro-scuro per le squadre italiane impegnate nei gironi di Champions League: sorride il Napoli, va tutto sommato bene alla Juve e all’Atalanta, mentre l’Inter avrà sulla carta il compito più difficile di tutti. I nerazzurri di Antonio Conte, infatti, sono stati inseriti nel Girone F c

LIVE Sorteggio gironi Champions League 2020 in DIRETTA : Juventus - Napoli - Atalanta e Inter in attesa - pericoli Barcellona e Manchester City : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le fasce del Sorteggio – Le squadre partecipanti – Le possibili avversarie delle italiane Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio della Champions League 2019-2020 di calcio, al Grimaldi Forum di Montecarlo andrà in scena l’estrazione che definirà la composizione degli otto gironi. Le 32 squadre partecipanti conosceranno le avversarie che si troveranno di fronte nella ...

Sorteggio Gironi Champions (Juventus - Napoli - Inter - Atalanta) : diretta Italia 1 - Sky e Eurosport : Liverpool, Real Madrid, Bayer Leverkusen (diretta Italia 1, Sky Sport ed Eurosport); oppure Manchester City, Real, Lipsia. Sono i peggiori accoppiamenti possibili per Atalanta e Inter, che come Juve e Napoli aspettano di conoscere dal Sorteggio Uefa i loro Gironi Champions. Chi sarà il successore del Liverpool? Esaurita la fase dei preliminari, la...