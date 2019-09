Infortunio Ramsey | il gallese verso il recupero | ecco quanto tornerà

Infortunio Ramsey - nuovi aggiornamenti : ecco quando tornerà in campo : Infortunio Ramsey- Dopo una parte finale di mercato senza particolari colpi di scena e nuovi arrivi, la Juventus si prepara alla terza giornata di campionato dopo 6 punti conquistati nelle prime due gare contro Parma e Napoli. Sarri potrà contare sulla conferma di Dybala, il quale vorrà convincere il nuovo tecnico a puntare forte su […] More

Juventus - Infortunio Ramsey : nuovo ko - i tempi di recupero : infortunio Ramsey- Come evidenziato dal sito ufficiale della Juventus, Aaron Ramsey non ha preso parte all’ultimo allenamento della Juventus a causa di un leggero problema di lombalgia. Il centrocampista gallese, non convocato dalla sua Nazionale in vista degli imminenti impegni, difficilmente sarà a disposizione in vista del match di sabato contro il Napoli. L’ex Arsenal, […] More

Infortunio Ramsey - gli aggiornamenti sulle condizioni del calciatore della Juve : Infortunio Ramsey – La Juventus continua la preparazione per la prossima stagione, la squadra di Maurizio Sarri è reduce dal successo sul campo del Parma ed adesso si prepara per il big match contro il Napoli, partita per le zone altissime della classifica, due squadre in lotta per lo scudetto. Continua la preparazione per la Juventus, lavoro tecnico-tattico, mentre Aaron Ramsey non ha preso parte alla seduta di allenamento a causa ...

Juve - Aaron Ramsey farà il suo debutto in campo dopo l'Infortunio che lo ha lasciato in panchina : Aaron Ramsey è stato il primo acquisto della nuova Juve quando era ancora "vecchia", eppure farà il suo esordio in campo solo lunedì 5 agosto. Ramsey infatti comincerà ad allenarsi con il resto della squadra e Maurizio Sarri potrà cominciare a inserirlo negli schemi. Il gallese era stato ingaggiato