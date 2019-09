Infortunio Laporte | il difensore del Manchester City operato al ginocchio | lungo stop

Infortunio Laporte - shock Manchester City : problema grave per il difensore : Infortunio Laporte – Si sta giocando la giornata di Premier League, in campo il Manchester City contro il Brighton, all’intervallo vantaggio per la squadra di Guardiola grazie alla rete messa a segno da De Bruyne, poi il raddoppio di Aguero. Poco prima dell’intervallo tegola clamorosa per i Citizen, Infortunio per il difensore Laporte, il problema sembra grave e dovrebbe tenerlo fuori dal campo per diverso tempo, il ...