Incendi Sardegna | il 65% è doloso ma diminuisce la superficie bruciata

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Aumentano gli, di cui il 65% di natura dolosa, ma diminuiscono gli ettari distrutti dalle fiamme in. È quanto emerge da un primo bilancio dei roghi scoppiati dall’inizio della stagione in. Lo ha spiegato all’ANSA il comandante del Corpo forestale, Antonio Casula, tracciando un primo bilancio. “Alla data dell’1 settembre abbiamo avuto un aumento del 6% del numero deglirispetto agli ultimi dieci anni, ma laboschiva interessata – conferma – è inferiore del 67%. Questo dato dimostra l’efficacia della campagna anto portata avanti finora“. Complessivamente sono andati in fumo poco più di 5mila ettari tra area boschiva e non: negli altri anni in un soloo si sono toccati anche gli 8mila. “Basti pensare che a Gran Canaria in una sola giornata le fiamme hanno distrutto 3.600 ettari ...

