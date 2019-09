In Italia il salario minimo universale serve solo alla politica

Salario minimo - Fca a favore : “Necessario in Italia e va definito per legge. No all’estensione a tutti dei contratti nazionali di settore” : Mentre il ddl sul Salario minimo firmato dal Movimento 5 stelle resta arenato in commissione Lavoro al Senato, dalle audizioni conoscitive emerge il sostegno di Fiat Chrysler all’ipotesi di introdurre in Italia una misura già adottata da molti Paesi europei. A confermare il giudizio positivo – già espresso più volte negli ultimi anni – è stato come riferisce Il Sole 24 Ore Pietro De Biasi, responsabile delle relazioni ...