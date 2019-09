Il totoministri del nuovo governo Conte | Di Maio agli Esteri | Franceschini verso la Difesa

Il totoministri del Conte bis : non ci sarà nessun vice presidente del Consiglio - il Viminale al Pd : Nel totoministri del governo Conte bis entrano nuovi nomi il lizza per la composizione della squadra: per il Viminale una delle favorite è il prefetto Luciana Lamorgese. Dopo la rinuncia da parte di Di Maio, che ha annunciato che non ci saranno vicepremier, cruciale è il ruolo delle sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che potrebbe essere affidato a Vincenzo Spadafora.Continua a leggere