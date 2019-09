Il Pd si prende la patata bollente Europa

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Paolo Gentiloni commissario europeo con una delega forte (in ballo il commercio internazionale ma anche gli Affari economici), Roberto Gualtieri all’Economia, Enzo Amendola agli Affari europei. Nel nuovo governo con il M5s, il Pd sil’, con tutto quello che comporta in termini di responsabilità e rischi, onori e oneri. Una scelta consapevole da parte dei Dem, iniziata tra l’altro già a luglio con l’elezione di David Sassoli alla presidenza del Parlamento europeo, mossa di inizio di un percorso europeo e poi anche italiano di allontanamento dei sovranisti dalle stanze dei bottoni a Bruxelles e quindi anche a Roma. E ora? La stabilità dell'#Italia è un valore per l’intera #UE. Buon lavoro al nuovo governo che aspettiamo a #Bruxelles.— David Sassoli (@DavidSassoli) September 4, 2019Il Conte 2 è un governo nato per ...

