Il Papa in Mozambico per sigillare la riconciliazione nazionale | dopo guerre e tregue

Mozambico pronto ad accogliere il Papa - ma niente visita a Beira : I cattolici in Mozambico attendono Papa Francesco che arriverà nel continente africano, per visita re Mozambico , Madagascar e Mauritius dal 4 settembre. La speranza, per il popolo mozambicano, è che Bergoglio faccia tappa a Beira , la città fortemente colpita dal ciclone Idai sei mesi fa. Ma, secondo il programma, Francesco si fermerà solamente a Maputo, la capitale. "Peccato che non venga qui a Beira dove è arrivato il ciclone Idai, sarebbe ...

Mozambico - Madagascar e Mauritius : al via mercoledì viaggio Papa Francesco : Roma – “La preghiera non conosce confini, e quando saro’ in Madagascar, anche se potro’ visitare solo alcuni luoghi, con la preghiera raggiungero’ tutti, e per tutti implorero’ la benedizione di Dio”. Lo afferma Papa Francesco in un videomessaggio in occasione del suo prossimo viaggio in Madagascar, al via dal 6 settembre, in cui rivolge il suo saluto ai malgasci “assieme al ringraziamento per ...