Il nuovo trailer live action di Ghost Recon Breakpoint si focalizza sull' antagonista

Anthology of Fear : trailer e immagini ci presentano il nuovo spaventoso horror psicologico in prima persona : Ultimate Games e RG Crew hanno annunciato Anthology of Fear; un nuovo gioco horror psicologico in prima persona che si concentra sulla storia e la risoluzione di segreti nel mondo di gioco. Per celebrare questo annuncio, il publisher ha svelato i primi screenshot e un trailer.In Anthology of Fear, i giocatori assumeranno il ruolo di tre eroi. I giocatori controlleranno le loro azioni e sperimenteranno l'orrore dell'inizio del 20° secolo nelle ...

Kingdom Hearts 3 : il nuovo trailer dedicato a ReMind arriverà la prossima settimana : A giugno, il director di Kingdom Hearts 3, Tetsuya Nomura, parlò dei prossimi DLC del gioco, inclusa l'espansione ReMind. Square Enix pubblicò un breve trailer, ma come è tipico del franchise di Kingdom Hearts, ci ha lasciato molte più domande che risposte. Probabilmente, scopriremo presto di più sul primo importante DLC di Kingdom Hearts 3, perché Square Enix ha annunciato l'arrivo di un nuovo trailer dedicato. Come annunciato dalla compagnia ...

Nel nuovo trailer di The Good Doctor 3 c’è posto per Shaun e i suoi nuovi casi : quando andrà in onda la serie? : Nel nuovo trailer di The Good Doctor 3 c'è posto per tutti. Questa è la novità dell'ultima ora visto che proprio nel suo prime time del lunedì, ABC ha deciso di rilasciare un nuovo promo della serie mettendo da parte la vita sentimentale di Shaun a favore degli altri protagonisti e dei nuovi casi che dovranno trattare. La nuova stagione della serie con l'amato Freddie Highmore debutterà negli Usa il prossimo 23 settembre andando in onda fino ...

American Horror Story 1984 svela il suo ‘villain’ nel nuovo trailer? Mr. Jingles incute paura ma i dubbi restano : Il nuovo trailer di American Horror Story 1984 svela altri dettagli sulla nona stagione della serie antologica FX firmata da Ryan Murphy. Il conto alla rovescia sta per finire e tra qualche giorno saremo qui a parlare dei primi episodi e colpi di scena della serie ma, intanto, i fan devono accontentarsi di trailer e teaser che stanno svelando, pian piano, i dettagli sui personaggi al centro della nuova storia. I video che anticipano la nuova ...

Il nuovo trailer dedicato al CryEngine riaccende i ricordi di Crysis : È passato tanto tempo da quando Crysis a messo a dura prova i PC e, con la prossima generazione di console quasi alle porte, potrebbe essere arrivato il momento di un grande ritorno.Sembra improbabile, in realtà. L'ultimo gioco di Crysis, Crysis 3 del 2013, non è riuscito a soddisfare le aspettative del publisher EA, e lo sviluppatore Crytek non ha passato un bel periodo negli ultimi anni. Tuttavia è arrivato questo video, un'impressionante tech ...

The Outer Worlds : il nuovo trailer ci dà il benvenuto a Halcyon : A poco meno di due mesi dal debutto nei negozi di tutto il mondo, Obsidian ha pubblicato un nuovo trailer di The Outer Worlds che invita ironicamente i giocatori a visitare la colonia di Halcyon su Terra 2."Sognate di lavorare nella frontiera spaziale? Riuscite a passare il test di attitudine base? Allora Halcyon è il posto che fa per voi! Prosperità e avventure vi attendono su Terra 2, Monarch e altre eccitanti location sparsi per la colonia!", ...

Il nuovo trailer di The Outer Worlds mostra il nuovo mondo degli autori di Fallout : Presentato a pubblico e stampa una manciata di mesi fa, The Outer Worlds rappresenta uno degli oggetti del desiderio più brillanti per gli appassionati di videogame. Soprattutto per quelli che apprezzano i giochi di ruolo in prima persona, magari conditi da elementi shooter e un impareggiabile tocco di ironia. Caratteristiche, queste, che non mancano assolutamente nell'ultima fatica di Obsidian Entertainment, compagnia ora sotto l'ala ...

Ghost Recon Breakpoint cambia faccia in un nuovo e folle trailer : Ubisoft ha da poco pubblicato un nuovo e bizzarro trailer dedicato a Ghost Recon Breakpoint, il video vuole essere una sorta di guida sul campo che ha l'obiettivo di aiutare il giocatore a sopravvivere ai letali attacchi dei Lupi (i principali antagonisti del gioco), il tutto in un folle look anni 30.Se siete curiosi di scoprire tutti i trucchetti per portare a casa la pelle, allora vi consigliamo di prendere carta e penne e guardare ...

Noita è in arrivo in Accesso Anticipato - disponibile un nuovo trailer : Noita è un interessante Action roguelite nel quale ogni pixel segue le leggi della fisica.Il gioco uscirà presto in Accesso Anticipato su Steam il prossimo 24 settembre, per cui tanto vale prepararsi a quanto questo interessante action ha da offrire.Noita l'anno scorso è stato descritto come un gioco "esilarante, un orribile esperimento di morte di un mago". In Noita infatti la magia la fa da padrone e i risultati del suo utilizzo sono ...

Ghost Recon Breakpoint è una favola nel nuovo trailer di gioco : Ubisoft torna a stuzzicare i palati di quanti attendono Ghost Recon Breakpoint. E lo fa rilasciando un particolarissimo trailer, che racconta con fare fiabesco alcuni degli aspetti principali che andremo a vivere nel prossimo capitolo della serie videoludica. Nel video, che si intitola Grossi Lupi Cattivi - e visibile poco più in basso in questo stesso articolo -, andremo a pregustarci trama e gameplay del gioco grazie ad uno stile grafico che ...

If Found... è il nuovo affascinante gioco pubblicato da Annapurna Interactive che si mostra in questo primo trailer : Annapurna Interactive è un publisher, famoso per aver pubblicato titoli come What Remains of Edith Finch ed il più recente Outer Wilds. Ora il nuovo gioco ad unirsi è If Found..., un nuovo romanzo visivo creato da uno studio con sede a Dublino.Il gioco è stato disegnato a mano dall'artista Liadh Young, la colonna sonora è a cura di 2mello e la squadra conta di un piccolo gruppo di artisti irlandesi guidati da Llaura Ash McGee. Ambientato nei ...

If Found... è il nuovo affascinante gioco pubblicato da Annapurna Interactive e si mostra in questo primo trailer : Annapurna Interactive è un publisher, famoso per aver pubblicato titoli come What Remains of Edith Finch ed il più recente Outer Wilds. Ora il nuovo gioco ad unirsi è If Found..., un nuovo romanzo visivo creato da uno studio con sede a Dublino.Il gioco è stato disegnato a mano dall'artista Liadh Young, la colonna sonora è a cura di 2mello e la squadra conta di un piccolo gruppo di artisti irlandesi guidati da Llaura Ash McGee. Ambientato nei ...

Terminator : Dark Fate - il trailer del nuovo capitolo della saga : http://www.youtube.com/watch?v=oxy8udgWRmo Dopo anticipazioni e brevi clip è finalmente arrivato nelle scorse ore il nuovo trailer ufficiale di Terminator: Dark Fate, il capitolo della saga fantascientifica che si ricollega direttamente alla seconda pellicola della saga cancellando tutti i sequel venuti in seguito. Le immagini inedite sono state diffuse proprio il 29 agosto, che fin dal primo Terminator del 1984 era la data in cui doveva ...

Papetura e il suo magico mondo di carta realizzato a mano in un nuovo trailer : È il momento di uno di quei giochi indie che ti fa innamorare al primo sguardo grazie soprattutto a una componente artistica fuori scala che si basa su un'idea potenzialmente folle ma estremamente affascinante.Papetura è un puzzle adventure che punta con decisione sull'atmosfera e su uno stile particolarissimo garantito dal lavoro certosino di un gruppo di artisti che ha creato il titolo lavorando e manipolando a mano la carta. Le creaturine ...