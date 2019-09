Il nuovo promo di New Amsterdam 2 chiude il cerchio intorno Georgia ed Helen | chi morirà?

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Ildi New2 ha fatto cadere la mascella dei fan che non aspettano altro che capire chiquando la serie tornerà in onda. Il medical drama che ha conquistato il mondo con le sue storie, i suoi dottori umani e la dolcezza di Ryan Eggold, chiamato a vestire i panni del protagonista Max Goodwin, tornerà presto in onda negli Usa con gli episodi della seconda stagione riportandoci al maledetto incidente andato in scena nel finale della prima e la domanda rimane ancora quella: chi? L'appuntamento con la serie, almeno negli Usa, è fissato per il prossimo 24 settembre mentre per gli italiani ci vorrà il prossimo inverno, sempre su Canale5. A quel punto, i più curiosi sapranno già chi traedè morta in seguito all'incidente stradale in ambulanza. Neldi New2, Max arriva in ospedale con la sua bambina e chiede subito di ...

carmelitadurso : #amiciditwitter tra un po’ in anteprima per voi .. il nuovo promo di #Pomeriggio5 ???????? - Pasqual09249792 : RT @carmelitadurso: #amiciditwitter tra un po’ in anteprima per voi .. il nuovo promo di #Pomeriggio5 ???????? - DarioAbreha : RT @carmelitadurso: #amiciditwitter tra un po’ in anteprima per voi .. il nuovo promo di #Pomeriggio5 ???????? -