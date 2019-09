Il nuovo Ministro degli Interni che sostituisce Matteo Salvini è Luciana Lamorgese

Chi è Vincenzo Spadafora - il nuovo Ministro dello Sport : Il più giovane presidente dell’Unicef e anche il primo garante per l’infanzia d’Italia. È questo il curriculum che accompagna Vincenzo Spadafora, 44 anni, scelto come nuovo ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili. Nato ad Afragola, amico e conterraneo di Luigi Di Maio, il suo debutto in politica arriva nel 1998, quando ricopre la carica di segretario […] L'articolo Chi è Vincenzo Spadafora, il nuovo ministro ...

Chi è Paola Pisano - il nuovo Ministro dell’Innovazione : Paola Pisano (foto Instagram @Pisanoassessore) A Paola Pisano, ministra per l’Innovazione del Conte bis, è stato affidato il nuovo dicastero dedicato alla digitalizzazione. Pisano ha una lunga esperienza alle spalle, e nel suo curriculum vitae scrive di vantare più di 70 pubblicazioni in ambito internazionale su tematiche relative a questo settore e ai modelli di business. Classe 1977, Pisano è docente di Disruptive Innovation e ...

Chi è Paola De Micheli - il ministro delle Infrastrutture del nuovo governo M5s-Pd : Paola De Micheli è il prossimo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel governo Conte 2. La vicesegretaria del Pd prende il posto di Danilo Toninelli: in passato ha già ricoperto ruoli di governo ed è stata commissario per la ricostruzione post-terremoto dei territori colpiti dal sisma del Centro Italia.Continua a leggere

Riecco Dario Franceschini - il dirigente dem di nuovo Ministro dei Beni culturali : Era stato uno dei primi ad aprire ai 5 Stelle attirandosi le critiche dei renziani: il dipanarsi degli eventi gli ha dato...

Chi è Roberto Gualtieri - il nuovo Ministro dell’Economia : È un rispettato parlamentare europeo del Partito Democratico, esperto di banche e finanza ed esplicitamente contrario alle misure di austerità economica

Di Maio è il nuovo Ministro degli Esteri - ma l'inglese non è certo il suo forte : Il capo politico del Movimento 5 stelle lascia il doppio incarico di ministro del lavoro e dello sviluppo economico e...

Governo Conte - chi è Luciana Lamorgese : tutto sul nuovo Ministro dell’Interno - prenderà il posto di Salvini : Luciana Lamorgese è il nuovo Ministro dell’Interno e avrà l’impegnativo compito di prendere in mano che fino a qualche giorno fa era di Matteo Salvini. Nata a Potenza l’11 settembre 1953, la nuova responsabile del Viminale è sposata e ha due figli. Laureata in giurisprudenza, avvocato, ha svolto numerosi incarichi prima di accettare a far parte del secondo esecutivo guidato da Giuseppe Conte. E’ stata prefetto di Milano ...

Roberto Gualtieri nuovo Ministro dell'Economia : al Tesoro il "piddino di Bruxelles" : Via libera al governo più a sinistra della storia repubblicana, quello tra Pd e M5s. Oggi, mercoledì 4 settembre, Giuseppe Conte è al Colle e ha sciolto la riserva. Lo ha fatto dopo un ultima riunione su programma e nomi più lunga del previsto: il nodo era il sottosegretario a Palazzo Chigi. La ha s

Il nuovo Ministro dell'Istruzione per gli insegnanti non può essere del PD : Con l'avvento del governo Conte-Bis avanzano i primi nomi che saliranno alla guida dei vari ministeri. Forse alcune conferme (poche) e molti volti nuovi (anche se non nel mondo della politica) capeggeranno i dicasteri. Tra le incognite rileva anche il Ministero dell'Istruzione: a chi sarà affidato stavolta? Non mancano ipotesi, desideri ma anche malcontenti di chi nella scuola ci lavora da anni e teme ulteriori ripercussioni. Sono infatti ...

Il Sudan ha un nuovo primo ministro - l’ex diplomatico dell’ONU Abdalla Hamdok : Abdalla Hamdok, ex vice segretario esecutivo della Commissione Economica dell’ONU per l’Africa, ha giurato come nuovo primo ministro del Sudan, diventando così capo di uno dei due organi che guiderà il paese in una fase di transizione che porterà tra

Boris Johnson è il nuovo Primo Ministro del Regno Unito : Boris Johnson, il paladino della “hard brexit”, ce l’ha fatta. Questa sera, l'ex Ministro degli Esteri di Sua Maestà è stato convocato a Buckingham Palace ed ha ricevuto l’incarico di formare il nuovo governo. Nei giorni scorsi era stato scelto dal Partito Conservatore come successore di Theresa May con il voto favorevole del 66% dei voti degli iscritti. Al ballottaggio, infatti, ha ottenuto 92.153 voti, contro 46.656 del rivale Jeremy ...

Uk - Boris Johnson è primo ministro. “Brexit entro 31 ottobre - faremo nuovo accordo con Ue” : Ha accettato la designazione e ha “baciato la mano” della regina, secondo la formula di rito. Boris Johnson, fresco di nomina alla guida del partito conservatore, è il nuovo primo ministro britannico e prende il posto di Theresa May. Nel suo primo discorso da a Downing Street ha evocato “un nuovo e migliore accordo” con l’Ue sulla Brexit, insistendo sul 31 ottobre per l’uscita dall’Unione europea e dice no “ai ...

