Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Gazprom per la prima volta da cinque anni vedrà diminuire le sue esportazioni nel 2019, una contrazione che dipende in gran parte dall’eccesso di gas liquefatto sul mercato europee. Sempre più spesso le metaniere arrivano dagli Usa, che stanno facendo di tutto per promuovere quelle che la propaganda di Stato ha ribattezzato «molecole di libertà». Ma l’eccesso di offerta ha fatto crollare i prezzi ai minimi da dieci anni

fisco24_info : Il gas russo ora arretra in Europa (ma per gli Usa è una vittoria di Pirro): Gazprom per la prima volta da cinque a… - ilsalviano : L'impatto del climate change è particolarmente grave perché,... 'il nostro permafrost non solo è ricco di CO2 ma di… - twMec : RT @ethrusco: Il vice capo del Ministero degli Esteri della Polonia Szymon #Szynkowski ha paragonato il gasdotto NordStream-2 per la fornit… -