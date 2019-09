Il film ' Women' conquista il pubblico alla 76^ Mostra del Cinema

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Non capita molto spesso che un applauso compatto, scrosciante, pieno e convinto vada oltre il termine dei titoli di coda delper parecchi minuti e che tutto ilresti in piedi facendo proseguire l'acclamazione. E' quanto è accaduto il 1° settembre nella Sala Grande del Palazzo delal Lido di Venezia dove nel pomeriggio è stato presentato fuori concorso "", lavoro congiunto di Anastasia Mikova e Yann Arthus Bertrand che raccoglie in una carrellata che sbaraglia e commuove i volti di donne di ogni età, aspetto, condizione sociale, appartenenza etnica e religiosa....

Andrea751201 : RT @D_mettoilnick: Sapevate che gli inventori della macchina della verità erano anche gli ideatori del fumetto Wonder Women? beh se vi inte… - D_mettoilnick : Sapevate che gli inventori della macchina della verità erano anche gli ideatori del fumetto Wonder Women? beh se vi… - fnf5com : TOP Settembre: film, moda, trucchi e tanto altro..| MagicoTrucco - -