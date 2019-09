Il caso di Stramaccioni prigioniero dell' Iran Spiegato bene

Fonte : agi

(Di mercoledì 4 settembre 2019) IlAndreastuzzica il web come pochi e provoca anche qualche ironia. L'allenatore italiano e il suo collaboratore Sebastian Leto (ex Catania), erano stati bloccati all'aeroporto di Teheran il 29 agosto perché il visto turisticoo staff era scaduto da ben dodici giorni. I due tecnici stavano rientrando in patria per una breve vacanza in concomitanza con la pausa del campionatoiano, dove l'ex guida'Inter allena l'Esteghlal, di Teheran. Lo stop alla dogana è stato subito considerato un po' strano, visto chelavora inormai da 80 giorni e ha un permesso di lavoro. Per cui, al di làa facile ironia dei social sulla leggerezza del tecnico sulla questione-documenti in un Paese straniero particolare, qualcuno ha azzardato che dietro l'operazione ci sia proprio la società calcistica. All'esordio in campionato il 22 agosto, il tecnico ...

CalcioNapoli24 : - iltirreno : 'Comportamento non professionale' -