Ifa 2019 | Amazon rende più smart la sua chiavetta Fire Tv Stick

Ifa 2019 : Asus presenta i nuovi dispositivi della serie ProArt : Oggi in occasione di IFA 2019, i Co-CEO di Asus S.Y. Hsu e Samson Hu sono saliti sul palco dell'evento stampa denominato "Wiser Together" per celebrare il 30° anniversario dell'azienda e per svelare la nuova gamma di soluzioni digitali dedicate a content creator, professionisti, amanti del fitness e videogiocatori. Noi abbiamo presenziato all'evento e abbiamo avuto l'occasione di provare tutti i dispositivi presentati e annunciati, al subito ...

Ifa 2019 : Asus annuncia la gamma ProArt per i creativi e nuovi ROG : In occasione del suo trentesimo anniversario e della fiera IFA 2019, Asus ha presentato la nuova gamma ProArt dedicata ai creativi e nuovi ROG per i giocatori. Linea ProArt Per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei flussi di lavoro professionali nei settori tradizionali della creazione di contenuti, come la fotografia e la videografia, oltre a fornire nuove soluzioni per designer 3D, sviluppatori di giochi e altro ancora, Asus ...

Samsung e Roku presentano a Ifa 2019 nuovi dispositivi per la casa intelligente : A IFA 2019 Samsung e Roku presentano alcuni nuovi accessori per la casa intelligente e connessa. L'articolo Samsung e Roku presentano a IFA 2019 nuovi dispositivi per la casa intelligente proviene da TuttoAndroid.

JVC annuncia degli auricolari true wireless e un altoparlante Bluetooth indossabile per Ifa 2019 : In occasione di IFA 2019, JVC ha annunciato ufficialmente i nuovi auricolari true wireless HA-A10T e l'altoparlante Bluetooth indossabile SP-A7WT. L'articolo JVC annuncia degli auricolari true wireless e un altoparlante Bluetooth indossabile per IFA 2019 proviene da TuttoAndroid.

ROG Phone e VivoWatch SP sono i cavalli di battaglia di Asus a Ifa 2019 : Asus si presenta alla fiera berlinese IFA 2019 con una carrellata di prodotti che comprende smartPhone, smartwatch e computer portatili. Arrivano in Europa l’atteso ROG Phone 2, lo smartwatch VivoWatch SP, e una cascata di notebook delle famiglia ZenBook Pro Duo e di prodotti ProArt. Asus ROG Phone 2 Lo smartPhone ROG Phone 2 si appresta ad arrivare in vendita in Italia con una dotazione che comprende 12 Gigabyte di memoria RAM e 512 GB di ...

ASUS lancia ROG Phone II Ultimate Edition a Ifa 2019 - con specifiche da pelle d’oca : Nella giornata inaugurale di IFA 2019 ASUS ha presentato ROG Phone II Ultimate Edition, una versione potenziata del flagship dedicato ai gamers più esigenti. L'articolo ASUS lancia ROG Phone II Ultimate Edition a IFA 2019, con specifiche da pelle d’oca proviene da TuttoAndroid.

Ifa 2019 : ASUS Republic of Gamers presenta il ROG Phone II - caratteristiche - varianti - prezzi e disponibilità : ASUS Republic of Gamers (ROG) ha presentato oggi ROG Phone II, il successore del rivoluzionario ROG Phone, che già l'anno scorso aveva sorpreso per eccellenza tecnologica e quantità di feature. Il ROG Phone II arriva nella duplice variante Elite version e Ultimate Edition.ROG Phone II nasce come evoluzione naturale del suo predecessore e dopo un attento studio sulle abitudini degli hardcore gamer mobile e dei fan ROG. Da quest'ultimo, è venuto ...

Huawei sta promuovendo P30 Pro con Android 10 e Kirin 990 a Ifa 2019 : IFA 2019 non è ancora aperta al pubblico, ma negli stand campeggiano già alcuni cartellini relativi a Huawei P30 Pro con Android 10, insieme a Kirin 990. L'articolo Huawei sta promuovendo P30 Pro con Android 10 e Kirin 990 a IFA 2019 proviene da TuttoAndroid.

Ifa 2019 - che cosa ci attende : smartphone - tv 8k - elettrodomestici : (Foto: Paul Zinken/dpa/picture alliance via Getty Images) Tutto è pronto per Ifa 2019 ossia la fiera tecnologica più importante d’Europa che parte il 6 settembre e toglierà i veli a numerose novità in ambito di elettromestici e smart home, tv e audio, smartphone e tablet, computer e accessori fino ai dispositivi indossabili e ai gadget per il fitness. Quali sono le novità più attese che si potranno incontrare a Berlino dal 4 all’8 ...

Ifa 2019 potrebbe regalarci Huawei Watch GT 2 e la nuova gamma Michael Kors Lexington : A IFA 2019 potrebbero essere svelati nuovi smartWatch, tra cui Huawei Watch GT 2 e la nuova gamma Michael Kors Access Lexington: ecco le immagini e le indiscrezioni trapelate in queste ore. L'articolo IFA 2019 potrebbe regalarci Huawei Watch GT 2 e la nuova gamma Michael Kors Lexington proviene da TuttoAndroid.

Huawei pronta ad aggiornare P30 con due nuove colorazioni - forse già ad Ifa 2019 : Parte dall'EUIPO l'indiscrezione che vuole Huawei in procinto di ufficializzare due nuove colorazioni per il P30 L'articolo Huawei pronta ad aggiornare P30 con due nuove colorazioni, forse già ad IFA 2019 proviene da TuttoAndroid.

Huawei conferma il Kirin 990 - che sarà svelato a Ifa 2019 e arriverà su Mate X : Huawei ha confermato che il suo prossimo SoC di punta sarà il Kirin 990: questo sarà presentato il 6 settembre a IFA 2019 anche in versione 5G e verrà utilizzato sul pieghevole Huawei Mate X. L'articolo Huawei conferma il Kirin 990, che sarà svelato a IFA 2019 e arriverà su Mate X proviene da TuttoAndroid.

Gamescom 2019 : FIfa 20 - prova : Puntuale come ogni anno, eccoci a poco più di un mese dall'appuntamento con il blockbuster del calcio videoludico. Dopo la consueta presentazione in quel di Los Angeles, EA si appresta ad azzannare nuovamente il mercato videoludico con FIFA 20, forte del successo commerciale straordinario di un predecessore che non ha comunque mancato di dividere i fan per alcune criticità.Su tutte, lo spirito eccessivamente conservativo delle incarnazioni degli ...