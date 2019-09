Icardi-PSG | quanti gol segnerà? Per i bookies | sarà dietro Cavani e Mbappé

Inter - la moglie e gli ex procuratori avrebbero convinto Icardi ad accettare il Psg : In casa Inter è finalmente terminato il tormentone Mauro Icardi. Dopo tanti mesi in cui si è discusso più di quanto succedeva fuori dal campo che per le sue prestazioni nel rettangolo di gioco, il centravanti argentino ha accettato la cessione al Paris Saint Germain, che lo ha acquistato in prestito oneroso da cinque milioni con diritto di riscatto fissato a sessantacinque milioni di euro. Operazione che, comunque, ha rischiato di saltare fino ...

Psg - Verratti a 360° : l’arrivo di Icardi - il razzismo ed un retroscena : Il centrocampista del Psg si candida ad essere protagonista nella stagione che è da poco iniziata, l’italiana parla a 360°. Per fermare il razzismo “bisogna interrompere le partite, altrimenti non si va mai avanti. So che e’ un passo grande da fare, perche’ per poca gente neghiamo lo spettacolo a tutti, anche alle famiglie che vengono allo stadio con i bambini. Ma bisogna fare questo passo perche’ altrimenti ...

Inter - per Icardi il trasferimento al Psg potrebbe essere solo un arrivederci : L'Inter è riuscita a cedere Mauro Icardi in questa sessione di calciomercato, ma non senza difficoltà. Il centravanti argentino non era affatto intenzionato a lasciare Milano, tanto da rifiutare le proposte importanti arrivate da Roma, Napoli, Monaco e Arsenal. Alla fine a spuntarla è stato il Paris Saint Germain, ma non è un caso che l'ufficialità sia arrivata solo ieri, in tarda serata, a pochi minuti dal termine del mercato in Francia, che si ...

Mauro Icardi al Psg - fine della telenovela (e i tifosi dell’Inter festeggiano) : Mauro Icardi al Psg, fine della telenovelaMauro Icardi al Psg, fine della telenovelaMauro Icardi al Psg, fine della telenovelaMauro Icardi al Psg, fine della telenovelaImmaginarsi una colonna sonora che accompagni i titoli di coda, non è semplice. Per i tifosi dell’Inter, a giudicare dalle reazioni sui social, sarebbe senz’altro una melodia allegra, da commedia e lieto fine. La telenovela Mauro Icardi si è conclusa con un colpo di teatro – ...

Icardi al Psg : lui è il vincitore - Marotta e Zhang i perdenti : La lunghissima diatriba tra Mauro Icardi e l'Inter ha raggiunto un punto di svolta nelle scorse ore, quando l'attaccante argentino ha finalizzato il proprio trasferimento in prestito al Paris Saint-Germain; il club francese tra 12 mesi potrà riscattarlo per 70 milioni di euro. L'operazione è stata accolta molto positivamente dai tifosi nerazzurri sui social, con l'ex capitano considerato il perdente di questa vicenda, mentre l'AD Beppe Marotta ...

Inter - la cessione di Mauro Icardi al PSG fa felice soprattutto Sanchez : ecco l’ultima mossa del cileno [FOTO] : Una volta partito l’attaccante argentino, il giocatore ex Manchester United ha preso la maglia numero sette, scelta da Icardi dopo l’assegnazione del nove a Lukaku L’addio di Mauro Icardi all’Inter ha fatto felici tutti, sia l’argentino che ha strappato un ingaggio più alto al PSG sia il club nerazzurro che si è liberato di un peso. Ma a sorridere non sono solo i protagonisti della trattativa, ma anche Alexis ...

Icardi spiega la sua scelta : “Il Psg è un passo in avanti nella mia carriera” : Mauro Icardi spiega a Eleven Sports il motivo del suo improvviso cambio di rotta che lo ha portato ad accettare il Psg dopo aver rifiutato tante altre offerte: “Sono molto contento perché è una grande soddisfazione giocare in una squadra come questa, per me e per la mia carriera è una grande opportunità e spero di fare il massimo. Giocare in un top team insieme a grandissimi giocatori è una bellissima sfida. Questo aspetto è stato ...

Mauro Icardi ha firmato con il Psg : ora è ufficiale : Mauro Icardi giocherà nella prossima stagione con il Paris Saint-Germain. Lo ufficializza ora all'ANSA l'Inter. «L'attaccante argentino precisa la società - si...

Icardi a Eleven Sports : «Psg grande opportunità» : Icardi Eleven Sports – Proprio allo scadere, la grande domanda del mercato estivo ha trovato risposta. Mauro Icardi è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. L’attaccante argentino ha accettato di trasferirsi in prestito ai piedi della Tour Eiffel, con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro. Contestualmente […] L'articolo Icardi a Eleven Sports: «Psg grande opportunità» è stato ...

Icardi al Psg - Maxi Lopez posta foto con Neymar : “Fratello voglio dirti una cosa”. E Perisic ‘provoca’ : Icardi al Psg, Maxi Lopez posta foto con Neymar e ottiene il like di Perisic, la guerra fredda riparte senza soste, dalla capitale transalpina Mauro Icardi al Psg, Maxi Lopez posta foto con Neymar e ottiene il like di Perisic, la guerra fredda riparte da Parigi, quindi, dove l’ argentino si è appena si trasferito dall’ Inter. Maxi Lopeza che da dieci giorni non postava nulla, è tornato improvvisamente a scrivere su Instagram, ...

Inter - Icardi avrebbe pensato al Milan prima del sì al Psg : Con la chiusura della sessione estiva di calciomercato termina anche il tormentone Mauro Icardi in casa Inter. Il centravanti argentino, infatti, alla fine ha accettato di lasciare la squadra nerazzurra nonostante i tanti rifiuti di questi mesi. Il suo futuro sarà al Paris Saint Germain che lo acquista in prestito oneroso da cinque milioni di euro con diritto di riscatto fissato a sessantacinque milioni di euro, che probabilmente eserciterà la ...

PSG annuncia Icardi - avrà la maglia numero 18 : Il Paris Saint-Germain ha ufficializzato questa sera sul suo sito l'arrivo di Mauro Icardi. Il centravanti avra' la maglia numero 18. "Ringrazio il PSG per la fiducia che mi ha dimostrato - ha detto Icardi, nella prima dichiarazione - ci tengo profondamente a dare tutto per aiutare la mia nuova squadra ad andare il piu' lontano possibile in tutte le competizioni". "Sedicesimo giocatore argentino nella storia del PSG - scrive il club, sul proprio ...

Icardi - parole al miele verso il PSG : “fiero di essere parigino! Ringrazio il club per la fiducia nei miei confronti” : Mauro Icardi è un nuovo giocatore del PSG. Il centravanti argentino rivolge parole al miele verso la sua nuova squadra e si dice ‘fiero di essere parigino’ “Ci sono grandi ambizioni, sono sicuro che ci sono tutte le condizioni per andare ancora più in alto. Non vedo l’ora di scoprire il ‘Parco dei Principi’“. Sono queste le prime parole di Mauro Icardi in qualità di nuovo giocatore del PSG. ...

Mauro Icardi al Psg all’ultimo giorno di mercato. Il miglior bomber della Serie A che in Italia con serviva più a nessuno : La Juve e l’Inter già prime, testa a testa a punteggio pieno insieme al Torino, il Milan e la Roma alle prese con i loro problemi, la Lazio bella e sprecona nel derby, l’Atalanta un po’ in rodaggio. La Serie A arriva alla tradizionale sosta di settembre con i primi verdetti inattendibili da calcio d’agosto e un ultimo giorno di mercato che, più che alle squadre, serviva solo a un giocatore: Mauro Icardi. E la follia di tenere il calciomercato ...