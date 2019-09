I profili social dei ministri del nuovo governo Conte

Incidente Pozzovivo – Spunta una nuova frattura - dai profili social del ciclista importanti aggiornamenti : “Domenico è in isolamento” : importanti aggiornamenti dai profili social di Domenico Pozzovivo : le ultime dopo il trasferimento a Lugano Domenico Pozzovivo è stato trasferito da Cosenza a Lugano dopo l’ Incidente di qualche giorno fa che lo ha visto schiantarsi contro un’automobile. Il corridore della Bahrain Merida è sempre rimasto cosciente, ma le conseguenze fisiche riportare sono di una certa importanza. Pozzovivo , che non è mai stato in pericolo di ...

Lega - presunti finanziamenti russi : "Dai profili social sembra chiara la predilezione di Meranda per Salvini" : "Confesso apertamente di non votare da dieci anni. Non mi sono mai occupato di finanziamento ai partiti - si legge nella lettera inviato dall'avvocato Gianluca Meranda a Repubblica -. Non ho mai avuto incarichi in nessun partito e non ho intenzione di cominciare". Il Legale che ha ammesso di essere