I ministri del Conte 2 | Gualtieri-Economia | Di Maio-Esteri | Lamorgese-Interni | De

Chi sono i nuovi ministri Pd-M5s : la squadra di governo del Conte bis : Sciolta la riserva da parte del premier incaricato, ecco la nuova squadra di governo. La rosa dei ministri del Conte bis, che giureranno domani, 5 settembre, alle 10, è stata resa nota dal premier al Quirinale, dopo il colloquio.Roberto Gualtieri, europarlamentare del Partito democratico andrà al Tesoro, Lorenzo Guerini, anche lui dem, alla Difesa, arrivano dal Pd anche il titolare del dicastero dedicato al Mezzogiorno Enzo ...

Governo Conte 2 - ecco la lista dei ministri del nuovo esecutivo M5s-Pd : ecco la lista dei ministri del Governo Conte 2, sostenuto dal Movimento 5 stelle e dal Partito democratico Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Riccardo Fraccaro Interno: Luciana Lamorgese Rapporti con il Parlamento: Federico D’Incà Economia: Roberto Gualtieri Infrastrutture: Paola De Micheli Sviluppo economico: Stefano Patuanelli Istruzione: Lorenzo Fioramonti Esteri e cooperazione internazionale: Luigi Di Maio Giustizia: ...

Governo - diretta : Conte arrivato al Quirinale con la lista ministri. Pd : squadra chiusa - Delrio non c'è : Il premier Giuseppe Conte è salito al Colle dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per il Pd, la delegazione di Governo «è sostanzialmente chiusa» e la...

Governo Conte 2 - terminato il tavolo con i capigruppo. Delrio : “Lavoro su programma finito. Squadra ministri? Parlato di rinnovamento - non ci sarò”. Oggi il premier al Colle per sciogliere la riserva – DIRETTA : Il nuovo Governo arriva 27 giorni dopo la fine del vecchio. Oggi infatti Giuseppe Conte salirà al Quirinale per sciogliere la riserva con la quale aveva accettato l’incarico da Sergio Mattarella. Solo l’8 agosto scorso, e quindi meno di quattro settimane fa, il comunicato della Lega annunciava la fine del primo esecutivo presieduto dall’avvocato pugliese. Adesso invece, il Conte due, sostenuto da M5s e Pd, sta per nascere. Il ...

