Hong Kong | Carrie Lam annuncia il ritiro della legge sull’estradizione

Hong Kong ritira la legge sulle estradizioni in Cina : era la prima richiesta degli attivisti pro-democrazia : Il governo di Hong Kong accoglie la richiesta numero uno del movimento di protesta che da tre mesi scuote l’ex colonia britannica con proteste fiume. Ha deciso infatti di ritirare formalmente la legge sulle estradizioni in Cina per “raffreddare l’atmosfera” degli ultimi giorni, dopo i violenti scontri del weekend tra polizia e manifestanti con lacrimogeni e molotov. A riferirlo è il South China Morning Post (Scmp) che, citando ...

Come una compagnia aerea è finita al centro delle proteste di Hong Kong : A margine degli scontri che si stanno svolgendo in queste settimane a Hong Kong tra i cittadini e le autorità cinesi, c’è un riflesso aziendale che passa attraverso la normalizzazione delle grandi aziende, all’interno delle quali potrebbe annidarsi il dissenso. La più grande a essere diventata oggetto di questo fenomeno sino a questo momento, è anche uno dei simboli nel mondo della città asiatica: la compagnia aerea Cathay ...

Hong Kong - ancora proteste a Tamara Park : 21.36 Un giovane manifestante è stato ferito gravemente, secondo fonti attendibili, dalle percosse della polizia, sulla penisola di Kowloon, teatro di violenti scontri nei giorni scorsi. Il giovane avrebbe riportato lesioni alla colonna vertebrale o una frattura al cranio e, secondo ulteriori testimonianze, sarebbe in coma. Almeno in 40mila tra studenti superiori e universitari e lavoratori,si sono ritrovati per il secondo giorno di sciopero ...

Hong Kong nel caos - la Cina evoca lo stato di emergenza. “Studente in coma” : Pechino avverte i manifestanti che ha il potere di dichiarare unilateralmente lo stato di emergenza per placare i disordini a Hong Kong, mentre circolano immagini riprese con i telefonini che mostrano uno studente adolescente esanime trasCinato dagli agenti, che, secondo testimonianze, e' in coma in seguito a lesioni alla colonna vertebrale o a una rottura del cranio. Una portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Hong Kong e Macao del Consiglio ...

Hong Kong a un passo dallo stato d'emergenza. La governatrice "ostaggio" di Pechino : Il Dragone cinese ha deciso: pugno di ferro ad Hong Kong. Un pugno armato che passa per la proclamazione dello stato d’emergenza. Gli scontri dello scorso weekend nella ex colonia britannica hanno cambiato la natura delle proteste e “qualora si verifichino tumulti incontrollabili che minacciano la sovranità nazionale e la sicurezza a Hong Kong, il governo centrale non resterà inattivo”. Secondo Xu Luying, ...

La leader di Hong Kong non può dimettersi? : È uscito un audio in cui si sente Carrie Lam lamentarsi del poco spazio di manovra concesso dalla Cina: lei ha smentito di averci anche solo pensato

Hong Kong - Lam : mai pensato a dimissioni : 8.15 La governatrice di Hong Kong,Carrie Lam non ha mai pensato di dimettersi a dispetto dalla diffusione di un audio in cui esprimeva invece il desiderio di farlo. "Era una conversazione privata che è stata diffusa al pubblico",ha affermato in conferenza, aggiungendo di ritenere l'episodio "inopportuno" e di essere "molto contrariata". Lam ha detto che Pechino crede ancora che Hong Kong "possa risolvere i disordini da sola" e il suo obiettivo ...

Hong Kong - Lam : "Se potessi lascerei" : 4.03 "Se potessi scegliere, mi dimetterei dopo essermi con scusata". Lo avrebbe detto la governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, segnalando che di fatto è Pechino a tenere le redini. NMell'aufio in possesso della Reuters Lam dice:"Per questo vi chiedo perdono" Le proteste contro la legge che prevede l'estradizione in Cina dei dissidenti di Hong Kong,sono proseguite anche lunedì con gli studenti che hanno boicot tato il primo giorno di scuola. ...

Hong Kong - come si alza la marea : come nasce una manifestazione a Hong Kong. Le immagini di una protesta dalla città asiatica che si ribella al potere di Pechino. Leggi