Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019) In. Ecco dove sono finiti tutti i Sì, i Ciao, i Bravo e i motorini Peugeot con partenza a pedale: qui, dove esiste ancora la miscela. Una lunga vacanza con la mia famiglia e la nostra auto dal porto di Genova fino a Tunisi, per respirare, in estate, la primavera araba. Unin, fiero dei diritti e delle libertà che si è conquistato: mai immutabili, si espandono e contraggono un po’ ogni giorno, come ovunque. Bikini o burkini, la priorità è che una donna si senta libera di andare in spiaggia e fare il bagno. Da lì si parte. Mirto ed eucalipto come in Sardegna, infinite distese di grano come in Sicilia, il bianco e blu delle case greche, ulivi ovunque, come in Puglia, fino all’inizio del Sahara. Poi la sabbia e il miracolo delle oasi con i datteri. Qui c’è la città berbera di Tataouine, a cui si è ispirato George Lucas con il pianeta Tatooine di Guerre Stellari, ...

erregi69 : Ho visitato la Tunisia e ho trovato un paese solidale e in continuo movimento. Altro che crisi di governo - ilfattoblog : Ho visitato la Tunisia e ho trovato un paese solidale e in continuo movimento. Altro che crisi di governo -