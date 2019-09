Gretel & Hansel | il trailer del nuovo horror di Osgood Perkins

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Ildeldi Osgoof:Vi ricordate la storia dei due piccoli innocenti? Ecco cancellatela dalla mente perchè sta per arrivare “”, la nuova versionedi. Dopo tanta attesa Orion Pictures ha pubblicato ildella versione rivisitata della favola dei fratelli Grimm:. La storia che tutti noi conosciamo è cambiata e nasconde un oscuro segreto., la trama Durante un periodo di pestilenza(Sophia Lillis, nota al pubblico per il primo e secondo capitolo della nuova versione di IT) e il fratello(Sammy Leakey, famoso per la miniserie MotherFatherSon ) lasciano la loro abitazione per cercare lavoro. Durante il loro cammino si imbatteranno in un cacciatore (Charles Babalola, conosciuto per The Legend of Tarzan) e successivamente in ...

