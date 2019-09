Green Food Influencer al SANA | come comunicare la sostenibilità del cibo

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) La 31esima edizione del, il Salone internazionale dedicato al biologico e al naturale, manifestazione fieristica leader in Italia nel settore, è alle porte e animerà lo spazio fieristico di Bologna da venerdì 6 a lunedì 9 settembre. Per la prima giornata di appuntamenti,Style, in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Press Play, ha organizzato il convegno “si comunica ladeltra, istituzioni, app e campagne” interamente dedicato aviene comunicata ladelin Italia: perché ciò che portiamo sulle nostre tavole non influisce solo sul benessere del nostro corpo, ma anche sulla salute del nostro pianeta. L’incontro si concentrerà sull’impegno di chi – attraverso la rete, i social e gli altri mezzi di comunicazione – trasmette questo messaggio e comunica l’importanza del ...

