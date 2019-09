Governo,vertice Conte con M5S, Pd e LeU

Al via a Palazzo Chigi ilcon le tre forze che sosterranno il futuroper concludere la trattativa sul programma. Subito dopodorebbe salire al Colle per sciogliere positivamente la riserva. Alla riunione con il presidente del consiglio incaricato,,partecipano i capigruppo del M5S, del Pd e di LeU. Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, presidenti dei deputati e dei senatori pentastellati, Graziano Delrio e Dario Stefano del Pd, e Loredana De Petris e Federico Fornaro per LeU.(Di mercoledì 4 settembre 2019)