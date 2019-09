Governo | Renzi | ‘buon lavoro | facciamo tutto tifo per l’Italia’

Governo Conte 2 - il programma definitivo in 29 punti : dal taglio tasse al salario minimo - al processo per l’autonomia differenziata : Ha preso forma, con una versione definitiva, l’accordo a cui hanno lavorato negli ultimi giorni M5s e Pd in vista della nascita del Governo Conte 2, la cui lista di ministri è stata appena presentata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dopo la bozza di programma in 26 punti, pubblicata ieri sul Blog delle Stelle, è oggi uscita una versione definitiva, alla quale si aggiungono altri tre punti. Il testo è intitolato ...

Governo : Marcucci - ‘grazie a Renzi - Franceschini e Zingaretti’ : Roma, 4 set. (AdnKronos) – “Buon lavoro al Presidente del Consiglio, a tutta la squadra del Governo ed un particolare in bocca al lupo alla mia collega senatrice Teresa Bellanova, nuova ministra delle politiche agricole. Un profondo e sentito ringraziamento a Matteo Renzi che ha aperto la strada a questo vero cambiamento della politica italiana, a Dario Franceschini, a tutti i dirigenti del Pd, a partire dal segretario ...

Colpa di Renzi se il Governo giallorosso non è nato prima - dice in sostanza D'Alema : “Quello che si apre oggi è un processo politico difficile, che ha bisogno di una grande discontinuità non solo rispetto al primo governo Conte. Ma anche rispetto ai governi precedenti”. Parla così Massimo D'Alema in un'intervista al Corriere della Sera. E nel ritornare con il pensiero al giorno dopo le elezioni del 4 marzo 2018 dice: “Il M5s, che aveva vinto le elezioni ma non era autosufficiente in Parlamento, aveva individuato nell'alleanza ...

Governo Conte 2 - Di Maio : “Serve arrivare a fine legislatura. Se Renzi rompe? Se ne assume le responsabilità e rischia di fare la fine di Salvini” : “Noi siamo l’ago della bilancia di ogni legislatura. Mettiamo una toppa a delle irresponsabilità di Matteo Salvini e della Lega. La legge di Bilancio sarà il primo grande momento di verifica. Noi guardiamo a una legislatura che possa concludere il suo ciclo e realizzare in questo tempo tutti i punti del programma”, ha detto Luigi Di Maio dopo il via libera degli iscritti al Governo con il Pd. Se Matteo Renzi dovesse rompere, ...

Governo - Renzi : “Legislatura può arrivare fino al 2023. Io e Grillo insieme per l’esecutivo? Nessuna conversione sulla via di Damasco” : “Staccherò la spina all’esecutivo Conte 2? Intanto facciamolo partire, surreale che si vogliano garanzie da parte mia dopo che siamo stati noi a fare tutti gli sforzi per salvare il Paese dalla recessione e dall’aumento dell’Iva e per far nascere questo Governo”. A dirlo l’ex segretario Pd, Matteo Renzi, oggi senatore dem ma ancora in grado di controllare gran parte dei gruppi di Camera e Senato del ...

Nuovo Governo - Renzi : 'Decide Costituzione non Papeete - obiettivo eleggere Presidente' : Fino a qualche mese fa in pochi avrebbero creduto che Matteo Renzi avrebbe potuto essere uno dei più fervidi sostenitori di un eventuale governo sostenuto da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. La realtà, invece, racconta che il senatore del Pd è stato tra i primi a indicare ai suoi la direzione che conduceva nella direzione di un'intesa politica con i grillini e alla formazione di un esecutivo di "responsabilità" nei confronti ...

Governo - Travaglio : 'Renzi il più lesto - ora solo scosse di assestamento' : Il Fatto Quotidiano compie dieci anni e si regala una festa in Versilia: è questo il motivo per il quale Marco Travaglio ha scelto di titolare il suo tradizionale editoriale "Visti da lontano" in riferimento a quella che è la sua analisi sugli scenari politici che si stanno delineando negli ultimi giorni. Un pensiero come di consueto affidato alla prima pagina del suo giornale, in cui attraverso la sua pungente penna non manca di tirare ...

Loredana De Petris - terribile retroscena : "Renzi ci aveva parlato di un Governo con i 5 stelle già un mese fa" : C'è un retroscena presentato da Augusto Minzolini che potrebbe cambiare le carte in tavola. La voce arriva da Loredana De Petris di Liberi e Uguali: "Il problema di Zingaretti - osserva - è che arriva tardi. Renzi a me e Errani aveva prospettato un governo con i 5 stelle già un mese fa, davanti a un

"Un Governo per la crescita - o niente sostegno" dice Matteo Renzi : Matteo Renzi ha avvertito che non sosterrà un governo Pd-M5s che volesse colpire le imprese anziché impegnarsi per far crescere il Pil. "Non avete nulla da temere da un governo che nasce per evitare l'aumento dell'Iva e che abbassa lo spread", ha detto l'ex premier rivolgendosi al mondo produttivo in un'intervista al Sole 24 Ore, "ma se qualcuno vi volesse far male, sappiate che non avrà i numeri in Parlamento". "L'Italia rischia ...

Governo - Renzi : “Aiuti chi produce o non avrà i nostri voti. I ministri? Conte faccia scelte di qualità. Così potrà durare fino al 2023” : Matteo Renzi strizza l’occhio agli industriali e avverte il nascente Governo Pd-M5s: “Aiuti chi produce o non avrà i nostri voti”. Anche se, spiega in un’intervista a Il Sole 24 Ore, qualora il premier incaricato scegliesse una lista di ministri di qualità, allora l’esecutivo potrà durare fino al termine della legislatura. Una ricetta, quella dei “ministri di livello”, che prima dell’ex premier ...

Governo : Renzi - ‘Conte approfitti di destino benevolo’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “I primi 14 mesi di Conte a Palazzo Chigi non sono stati brillanti. E del resto lui lo sa se è vero che è il primo a parlare di un Governo di novità. Il destino è benevolo con l’avvocato pugliese: oggi gli viene offerta una seconda chance. Spero che vada meglio della prima”. Lo afferma Matteo Renzi, in un’intervista a ‘Il Sole 24 ore’. L'articolo Governo: Renzi, ...

Governo : Renzi - ‘avanti fino al 2023 - contro povertà non contro ricchezza’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – Per me questa legislatura va al 2023. Se ci arriverà questo Governo dipenderà dalla qualità delle persone che ne faranno parte. Se i ministri saranno di livello durerà, se sarà una squadretta non durerà. Semplice, no?” Lo afferma Matteo Renzi, in un’intervista a ‘Il Sole 24 ore’. “Quanto al mio ruolo: sono un senatore della Repubblica che conta per sé e per qualche altro amico. ...

Governo : Renzi - ‘votazione su Rousseau fatto secondario’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Non mi occupo delle questioni minori. Davanti a sfide titaniche come il ruolo dell’Italia e dell’Europa nella guerra dei dazi tra Usa e Cina o il rilancio degli investimenti contro l’austerity derubrico la votazione su Rousseau a un fatto di secondario interesse. Se poi la Casaleggio e Associati ha deciso di andare a votare, amen, andremo a votare. Noi siamo responsabili e pensiamo ...

Governo : Renzi - ‘Di Maio non è problema nè risorsa’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Non mi riguarda, non mi esprimo. Io non metto veti. O meglio un veto su un nome l’ho messo: ed è il mio. Voglio dimostrare che si può orientare la politica anche solo con le idee, non solo con le poltrone. Ciò che farà Di Maio sinceramente non mi sembra così decisivo: non suoni arrogante il mio ragionamento ma fatico a considerare Di Maio come il problema o la risorsa decisiva di questo ...