Governo : Pd Sicilia - ‘nomina Provenzano segnale attenzione verso Sud’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “L’inserimento di Giuseppe Provenzano nella lista dei ministri del nuovo Governo Conte, proposto dal PD, con la delega per il Sud, è un segnale positivo che mette ancora una volta in evidenza il tema dello sviluppo del Mezzogiorno”. A dirlo è il capogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo portando al neo ministro, “che certamente saprà veicolare forze e risorse necessarie al ...

Governo : associazione disabili Sicilia - ‘Sparito ministero disabilità’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “Ecco il nuovo Governo, sparito il ministero della disabilità. Almeno evitiamo di essere usati per fini propagandistici. Per il resto staremo a vedere cosa accadrà”. E’ quanto dicono dall’associazione ‘Siamo handicappati, non cretini’ sul nuovo Governo.L'articolo Governo: associazione disabili Sicilia, ‘Sparito ministero disabilità’ sembra essere il primo ...

Governo : Suriano (M5S) - ‘per Sicilia ruolo di primo piano’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “Con la formazione del nuovo Governo, che avrà come garante il premier Conte, auspichiamo che la Sicilia possa avere un ruolo di primo piano attraverso una adeguata rappresentanza nella compagine governativa”. Così la deputata del M5S Simona Suriano. “Sono troppe le risposte che attende la nostra Isola e soltanto chi conosce in maniera approfondita tutti i deficit ereditati da decenni ...

Governo : Romano - 'da Sicilia riparta centrodestra unito' : Palermo, 9 ago. (AdnKronos) - "Non è mai elegante dire 'lo avevamo detto', ma le premesse del Governo Salvini-Di Maio erano sin dall’inizio tragiche e tali si sono rivelate per il Paese: produttività al palo, crescita zero, divisioni e disuguaglianze, odio sociale e razzismi. Senza un Centro politic

Sicilia : Cgil - ‘Zes? Governo manca di visione d’insieme’ (2) : (AdnKronos) – “Possiamo dire con chiarezza – conclude il segretario della Cgil Sicilia – che non condividiamo il percorso e alcune scelte di merito, fermo restando che bisogna andare avanti. Lavoreremo dunque affinché le nostre proposte per migliorare e qualificare la proposta del Governo possano trovare accoglienza attraverso il confronto con le istituzioni competenti”. Mannino ricorda che “i ...

Sicilia : Cgil - ‘Zes? Governo manca di visione d’insieme’ : Palermo, 8 ago. (AdnKronos) – “Anche in questa occasione il Governo Musumeci sta mostrando una incapacità di esprimere un’idea generale di sviluppo per la Sicilia”. Così il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino interviene sulla questione delle Zes in Sicilia. “In economia il tempo è prezioso e certamente sulle Zes in Sicilia se ne è già perso troppo, in confronto anche alle altre regioni del ...

Cina : Geraci - ‘Governo ha stimolato domanda - ora Sicilia si occupi dell’offerta’ : Palermo, 6 ago. (AdnKronos) – “Dobbiamo guardare alla Cina con interesse. Noi come governo abbiamo facilitato la nascita di accordi ma adesso la palla passa agli amici Siciliani che devono farsi trovare pronti. Noi ci siamo occupati della curva della domanda voi occupatevi della curva dell’offerta”. A dirlo è il sottosegretario all’Economia Michele Geraci a margine della firma dell’accordo fra il colosso ...

Incendi : da Sifus esposti in procure siciliane - '50% colpa Governo Musumeci' (2) : (AdnKronos) - "Se il patrimonio boschivo siciliano, per almeno il 6o%, è privo di viali parafuoco e di opere di manutenzione del sottobosco - elenca Grosso - se la maggior parte dei forestali è tenuta a casa mentre i boschi bruciano, se gli addetti allo spegnimento degli Incendi sono dentro squadre