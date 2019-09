Governo Pd-M5S | nel programma tanti buoni propositi per l’Ambiente | ecco tutti i punti

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Alla soglia del 2020, stiamo assistendo ad una degenerazione ambientale che, generata dal cambiamento climatico, ha visto crescere l’indifferenza generale delle autorità, decisamente più preoccupate di racimolare ricchezze di natura antropica. La politica è sempre più nel mirino del popolo: a voce sempre più alta, la gente comune si sta riunendo, sotto la bandiera della giustizia ambientale che ha come simbolo Greta Thunberg, perché i politici guardino più al bene comune che non al guadagno personale. Tuttavia, c’è stato un tempo in cui la politica non era completamente assorta nelle lande desolate degli interessi del singolo, quando ancora avevano ampio respiro delle materie in grado di coniugare fattori comuni e risoluzioni di problematiche in ogni campo. Una di queste è, senza dubbio, l’ecologia politica. Ecologia Politica L’ecologia politica è il sole attorno ...

AlessiaMorani : Questo è il soggetto che oggi accusa gli altri di essere incoerenti. Eccolo in questo video dell’anno scorso quando… - ricpuglisi : Quanto mi spiace per Borghi! Quanto mi spiace per Bagnai! Quanto mi spiace per Foa! Quanto mi spiace per i noe… - petergomezblog : Governo, la bozza del programma M5s-Pd in 26 punti: taglio tasse sul lavoro e maggiore flessibilità Ue. Poi conflit… -