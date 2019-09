Governo PD-M5s | è ufficiale | il premier Conte annuncia l’elenco dei nuovi ministri

Governo Conte 2 - ecco la lista dei ministri del nuovo esecutivo M5s-Pd : ecco la lista dei ministri del Governo Conte 2, sostenuto dal Movimento 5 stelle e dal Partito democratico Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Riccardo Fraccaro Interno: Luciana Lamorgese Rapporti con il Parlamento: Federico D’Incà Economia: Roberto Gualtieri Infrastrutture: Paola De Micheli Sviluppo economico: Stefano Patuanelli Istruzione: Lorenzo Fioramonti Esteri e cooperazione internazionale: Luigi Di Maio Giustizia: ...

Conte al Quirinale - Governo Pd-M5s/ Lista e giuramento Ministri : resta nodo P.Chigi : Governo Pd-M5s-LeU, Conte verso il Quirinale per scogliere riserva, Lista e giuramento Ministri. resta il nodo P.Chigi tra Premier e 5Stelle

Governo Pd M5S - i ministri : Esteri a Di Maio - ai dem l?Economia - Difesa a Franceschini : Franceschini alla Cultura o alla Difesa, Bonafede alla Giustizia, Di Maio agli Esteri, Lamorgese al Viminale. E una rosa di nomi per il Mef: Gualtieri, Pisauro e Scannapieco. Per il commissario...

Governo Pd-M5S - nel programma tanti buoni propositi per l’Ambiente : ecco tutti i punti dell’accordo “Green” : Alla soglia del 2020, stiamo assistendo ad una degenerazione ambientale che, generata dal cambiamento climatico, ha visto crescere l’indifferenza generale delle autorità, decisamente più preoccupate di racimolare ricchezze di natura antropica. La politica è sempre più nel mirino del popolo: a voce sempre più alta, la gente comune si sta riunendo, sotto la bandiera della giustizia ambientale che ha come simbolo Greta Thunberg, perché i ...

SONDAGGI POLITICI - Governo CONTE-2/ Elettori Pd-M5s divisi sull'immigrazione : SONDAGGI POLITICI, GOVERNO Pd-M5s: i temi divisivi, frattura tra Elettori dem e 5Stelle sull'immigrazione. Intenzioni di voto: Lega risale

MINISTRI - TOTONOMI Governo PD-M5S/ Lista di Conte : Gualtieri - Morra e Di Maio : MINISTRI GOVERNO Conte-2, TOTONOMI PD-M5S-LeU: la Lista del Premier, Di Maio Esteri, Franceschini Difesa-Cultura, Morra al Lavoro, De Micheli al Mit

Governo CONTE-2 - PREMIER ATTESO AL COLLE/ Giuramento Ministri M5s-Pd : resta nodo LeU : Conte ATTESO al COLLE per nascita GOVERNO Pd-M5s: resta il 'nodo' LeU, poi il Giuramento dei Ministri forse già nel pomeriggio. Programmi e nomi

Vertice Conte-Pd-M5S su squadra Governo : 13.37 Nuovo Vertice a Palazzo Chigi, tra il premier incaricato Conte, la delegazione Pd -composta da Franceschini e Orlando- e la delegazione M5S -con Patuanelli e Spadafora. L'incontro ha l'obiettivo di sciogliere gli ultimi nodi sulla squadra dei ministri, prima che il premier incaricato salga al Quirinale.

Graziano Delrio chiude la porta : "Non faccio il ministro del Governo Pd-M5s". Ma poi la apre ai migranti : Un altro big del Pd ha deciso di farsi da parte: nessuno, tra chi occupa la prima linea democratica, vuole metterci la faccia - in vesti di ministro - nel governo giallorosso con il M5s. In questo caso si parla del capogruppo Graziano Delrio, indicato dalle indiscrezioni dalla vigilia tra i papabili

Governo : Ferrante (Pd) a M5S - 'apriamo nuova stagione per il sud' : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - Una lettera aperta ai militanti del M5S in Sicilia per chiedere l'apertura di "una nuova stagione di Governo per il sud". A scriverla è l'esponente del Partito democratico Antonio Ferrante. "Cari militanti e attivisti del Movimento in Sicilia, da militanti e dirigenti d

Governo : Suriano (M5S) - ‘per Sicilia ruolo di primo piano’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “Con la formazione del nuovo Governo, che avrà come garante il premier Conte, auspichiamo che la Sicilia possa avere un ruolo di primo piano attraverso una adeguata rappresentanza nella compagine governativa”. Così la deputata del M5S Simona Suriano. “Sono troppe le risposte che attende la nostra Isola e soltanto chi conosce in maniera approfondita tutti i deficit ereditati da decenni ...

Sondaggi elettorali Noto : Governo M5S-PD bocciato dal 46% degli italiani : Sondaggi elettorali Noto: governo M5S-PD bocciato dal 46% degli italiani Il governo Conte bis, che forse giurerà questo pomeriggio al Quirinale, viene giudicato negativamente dalla maggioranza relativa degli italiani (44%). A sostenerlo è un Sondaggio Noto per QN. Il 32% invece lo promuove. A guardare con favore al nuovo esecutivo è la maggioranza degli elettori delle forze che lo compongono. Il 75% di chi vota Pd e il 61% di chi vota Cinque ...

Governo : Cancelleri - 'Lega o Pd non fa differenza - priorità M5S sono gli italiani' : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "Per me questa esperienza di Governo non ha differenze con quella di un mese fa con la Lega. Certo si tratta di due forze politiche con sensibilità diverse ma ai miei occhi un partito vale l'altro". Così Giancarlo Cancelleri, leader del M5S in Sicilia, commenta con l'Ad